Contundente. Una joven comodorense ofreció unos lentes a través de sus redes sociales con el fin de poder venderlos y recuperar parte de la inversión que realizó por ellos. Sin embargo, las cosas no salieron como ella lo planificó.

Si bien la publicación tuvo repercusión, Rocío recibió muchos mensajes de potenciales compradores que se interesaron en adquirir el producto. Aunque claro, la mayoría al parecer les solicitaron una “rebaja”.

Esto provocó la indignación de la joven, que tuvo una particular forma de ofrecer el producto pero con un final inesperado. “Gente jajaja me da gracia explicar pero vamos a hacerlo, estoy vendiendo dos pares de gafas Ray Ban originales, unas de las que ofrezco nuevas salen $25.000 y las otras $35.000. Las vendo a menos de la mitad porque las usé”, inició.

Tras ofrecer algunos datos, destacando que no tienen detalles, Rocío explotó y lanzó. “Si tuvieran detalles también te conviene marmota, rata sucia y asquerosa, en tu vida vas a pagar 35 lucas por unos Ray Ban. Me sacan, no sirvo para vender jajaja”, sentenció.

Rápidamente y a través del influencer Alejandro Rojas, la publicación se viralizó y se llenó de comentarios en contados minutos.