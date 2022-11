"Te amo mucho, cuidate": El hijo de Natacha Jaitt rompió el silencio y relevó cuál fue el último mensaje que le envió su mamá

Valentino Yospe, el hijo de 16 años de Natacha Jaitt, habló por primera vez públicamente y contó intimidades de la relación que tenía con su madre y también exigió justicia sobre su muerte.

“Mi mamá es todo. Cocinaba muy bien, hacía un estofado de carne espectacular. Nunca volví a comer uno así. Me llevaba al cine a ver películas todo el tiempo. Mirábamos películas de terror, que le gustaban mucho. Se extraña todo. No tengo nada mal que decir de ella, siempre fue una gran persona, una gran madre. Se preocupaba si después de dos minutos no aparecía”, inició el joven a través de una transmisión en su cuenta de Twitch.

“Yo estaba tomando helado con amigos. Llegué a casa y ella enojada me dice 'por qué tardaste, sabes que me preocupo'. Ella ese mismo día tenía un compromiso, tenía que irse a este lugar Xanadú. Eran las 9.15 de la noche y me dice 'tengo que irme a un lugar, vos sabés que tengo un laburo, no sé si tenes algún amigo para irte, para que no te quedes solo'. Le dije que tenía un amigo que me había invitado a dormir. Y salimos los dos juntos, yo me fui a lo de mi amigo y ella me dijo 'yo me tomo un taxi'”, agregó en relación sobre aquel día que terminó siendo fatal para su madre.

“Yo me olvidé de avisarle que había llegado. Y cuando me le escribo me dice 'Gracias Vale, porque me había preocupado, te amo mucho, mañana nos vemos. Avisame si vas a casa o te voy a buscar'. Y yo le digo 'Bueno mamá, te amo'. El último mensaje de ella fue 'te amo mucho, cuidate'”, reveló.

Posteriormente, detalló sobre lo que ocurrió al día siguiendo cuando se confirmó el fallecimiento de Natacha. "Cuando me desperté, me tío le pidió a la mamá de mi amigo que me saque el celular. Pero en la computadora había dejado el WhatsApp. Al mirar tenía 50 mil mensajes tipo 'Valentino, te banco', 'Que bajón lo de tu mamá'. 'Valen, te quiero mucho'. Yo no entendía nada. Entonces entro a Google y veo 'Encontraron muerta a Natacha Jaitt'. No lo podía creer. Me pongo mal, grito, me desgarro. Gritaba 'quiero ver a mi mamá'".

"La Justicia la ignoró a mi mamá, no dio lugar. La Justicia la abandonó físicamente y emocionalmente. Esa mujer tiene familia que quiere saber qué pasó. No se sabe bien qué pasó. Para mí a mi mamá la mataron. Yo sé cómo era mamá y sé que no andaba en cosas raras".