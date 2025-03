Abril González recibió las llaves de su casa terminada en el barrio Sarmiento de Comodoro Rivadavia, un premio obtenido gracias al sorteo organizado por ADNSUR y Tu Hogar Patagonia. La joven de 25 años recordó el increíble momento en que fue notificada de su victoria. "No estábamos mirando el sorteo, nos llamaron y recién cuando fui a las oficias de Tu Hogar me cayó la ficha que había ganado. Es una tremenda oportunidad", relató, describiendo la sorpresa e incredulidad inicial ante la noticia.

Abril ya contaba con un terreno propio, pero la construcción de su nueva vivienda representó un esfuerzo significativo. “El terreno ya lo teníamos. Igualmente tuvimos que trabajar mucho, porque la casa estaba viaja, asique la tiramos y trabajamos mucho”, explicó, destacando el camino recorrido hasta este feliz presente. Ahora, la joven planea mudarse en los próximos meses, una vez finalizadas las instalaciones y detalles finales.

Cerró una conocida casa de té en Comodoro: "Gracias por tantos años de confianza"

"No, no yo te digo yo participo en los sorteos de Face que siempre hay sorteo de cualquier tipo, no? Pero no pensé nunca que me iba a ganar la casa, re mil contenta", agregó, resaltando lo inesperado de su suerte.

Débora, representante de Tu Hogar Patagonia, compartió la satisfacción de la empresa al hacer realidad el sueño de Abril. “Es un momento muy importante, sobre todo para Abril, asique acompañándola en todo el proceso”, dijo. Además, invitó a los interesados a contactarlos a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook) o visitando sus oficinas en el kilómetro 3, frente al Corral municipal. Débora también recordó la incertidumbre del sorteo, ya que el ganador podía ser de cualquier localidad, haciendo aún más especial la historia de Abril. "Y verla ella tan jovencita que ya tenga su casa, una emoción tremenda", manifestó con alegría.

Muertes, aislamiento y barbijos: se cumplen cinco años del comienzo de la pandemia en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Con la entrega de llaves concretada, Abril se prepara para iniciar una nueva etapa en su vida. "Nos falta las conexiones, el cerámico, las cosas del baño, pero eso de a poco se va a ir dando", explicó sobre los próximos pasos.

Este hecho no solo representa la culminación de un sueño para Abril, sino también una muestra del impacto positivo que pueden generar este tipo de iniciativas conjuntas entre medios de comunicación y empresas locales como Tu Hogar Patagonia, que continúa brindando la oportunidad de acceder a la vivienda propia en la región.