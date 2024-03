Cambió de sexo, busca ver a su hijo y dio polémicas justificaciones. Se llama Roberto y es cabo del ejército. Habló con la prensa sobre la situación. “Soy madre no gestante”, señaló.

El hecho ocurrió en la ciudad de Ceuta, España y generó controversia por la decisión que tomó aprovechándose de una ley para obtener beneficios personales.

“Yo siempre sabía que había algo diferente. En el momento en que miró la ley (trans), yo estoy aqui encasillado”.“Esto es lo que soy. Desde entonces estoy a gusto con mi vida. Más tranquilo”, agregó.

Además dijo: “No he hecho nada, solo me cambie al registro civil pero sigue mi vida como seguía hasta entonces". Sin embargo, lanzó críticas por la “desiguladad real en las leyes”. "Hay un apartado que dcie que todo varón que se cambie a mujer, tendrá los derechos de la mujer, pero toda mujer que se cambie a varon, mantendrá los derechos de la mujer. No lo entiendo”.

Además, anunció polémico: “Me enteré que por ser mujer me va a subir la jubilación un 15% y eso entre algunas cosas”

Respecto a la lucha por ver a su hijo, Roberto sostuvo que “no sé si lo voy a solucionar o no. Tengo una carpeta con muchas denuncias que he presentado y he luchado por él. El día de mañana por lo menos decirle ‘lo he intentado todo’”.

“Como padre perdí la esperanza, ahora soy legalmente madre no gestante e intentaré empezar una nueva lucha”. “A efectos de la ley soy madre no gestante”, aclaró.