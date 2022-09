Días atrás, Paula Di Chello, lanzó una grave acusación en contra de Gerardo Romano. La actriz, que fue compañera del actor en la telenovela Se dice amor, aseguró haber sido acosada por su colega en medio de las grabaciones.

“Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estévanez. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto”, relató la actriz.

"La tomé así (con las manos de la cabeza) contra la pared", comenzó a explicar Romano mientras sostenía el rostro de la conductora.

Pero en ese instante, De la V advirtió: "Cuidado Gerard que sos mi fantasía desde que era chiquita. ¡Hacé tranquilo!". Y finalmente, se besaron frente a las cámaras.

Gerardo Romano fue acusado de abuso sexual y violencia de género por Paula Di Chello

Sonrojada y a las carcajadas, Florencia apuntó: "Me acaba de besar", y luego aclararon que todo fue actuado. "No tienen gollete (las acusaciones), es actuación y el actor debe hacerlo bien", sostuvo Romano en relación a su trabajo.