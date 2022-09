"Sos grande arriba y abajo": La China Suárez confesó qué la enamoró de Rusherking

Acasi cuatro meses de la confirmación de la relación entre la China Suárez y Rusherking, la pareja se muestra super enamorada y compañera. Se apoyan en cada uno de los pasos que dan en sus carreras y así lo demuestran en las redes sociales con tiernos posteos juntos.

La semana pasada, el joven músico acompañó a la actriz a Nueva York en Estados Unidos. La China fue convocada para un evento de Carolina Herrera y con su novio, disfrutando la ciudad y pasando grandes momentos.

La China compartió en su feed un video de la última presentación en vivo de Rusherking en La Rioja con una especial dedicatoria donde reconoció: “Hoy te admiro y quiero más que ayer”.

Y enumeró todas las cualidades de su novio que la enamoraron: “Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él”.

“De su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me valora como madre, mujer y profesional. Sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme”, continuó.

“Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel”, cerró y agregó un sabio consejo para sus seguidores al sugerir que “no se conformen con menos nunca, nunca”.

“Te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando Sil Canal (representante de Rusherking) me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo”, completó.

Por su parte, Rusherking le respondió, igual de enamorado: "Me tenés loco. Me hiciste llorar, que hermoso bajar del escenario y leer esto te quiero muchísimo mi amor gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida, qué ganas de estar con vos ahora mismo y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa. Ya viajo a verte".