Este lunes, se viralizó un desesperado pedido de un histórico fotógrafo de Esquel que deja su local y no sabe dónde se mudará.

Juan Castro avisó a las familias que "retiren las fotos que nunca fueron a buscar. Algunas están desde el año 1998. Hasta el 30 de marzo, un mes antes de abandonar el lugar, hay tiempo para retirarlas.

"Si no vienen a buscarlas, lamentablemente voy a tener que destruirlas y son recuerdos inolvidables", comentó en diálogo con el medio Red43.

"Me dirijo a los clientes que dejaron fotos. Tengo que irme de acá y no sé adónde voy a ir, todavía, ni cuánto espacio voy a tener. Los locales son chicos y no tengo lugar", inició Castro.

"Les pido por favor que, si tienen fotos, que las retiren. Son recuerdos que no vuelven. Si no las retiran, lamentablemente voy a tener que destruirlas porque no tengo lugar para seguir archivando fotos", agregó.

En cuanto a la fecha para retirar, avisó: "Tenemos tiempo hasta el 30 de marzo, que es el tiempo que tengo para ir sacando todo de acá. No sé si voy a quedarme en Esquel, porque hasta ahora no consigo local y si no consigo no voy a poder armar la casa de fotografía".

"Les pido encarecidamente que retiren sus fotos, por el bien de ustedes, porque me las van a reclamar y no las voy a tener. Sería una lástima perder esas imágenes que son recuerdos para toda la vida. Les pido por favor eso. Tenemos un listado de clientes que tienen su álbum de fotografías acá. Nos tomamos el trabajo de armarlo y archivarlo para que estuvieran en orden. Necesitamos que vengan a retirarlas", añadió el histórico fotógrafo de Esquel.

“Tengo pilas de fotos. Son 25 años guardando fotos. Muchos vinieron a retirarlas, que es lo que corresponde, pero algunos se olvidaron o murieron y los descendientes ni saben que están las fotos acá. Son recuerdos inolvidables”, cerró el fotógrafo.