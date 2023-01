Este miércoles se viralizó una situación en Río Gallegos, en un conocido grupo de Facebook local llamado “Amigos de 4 patas”, donde una vecina de la ciudad expuso su caso.

La mujer tiene 12 perros en total, y a raíz de la denuncia de una vecina, realizaron una inspección en su domicilio. Al informar de que poseía 12 perros en total, la inspectora le recordó que, por Ordenanza Municipal, se pueden tener tan sólo 4 perros por hogar y le dio un plazo de 30 días para reubicar a sus queridas mascotas.

Sin embargo, Claudia posee un gran cariño por sus perros, pero ante la amenaza de una multa –la cual sobrepasa los 100.000 pesos- se encuentra buscando desesperadamente una solución a su situación, la cual no implique el abandono de sus callejeritos.

“Estábamos limpiando el patio con mi marido –porque justamente limpiamos para que no haya problemas con los vecinos por los olores- y regamos con un líquido que compró él y viene una inspectora y nos pregunta si una de las perras era de nosotros. Al confirmarle, nos dijo que había tenido una queja de una vecina que sufre de presión arterial y que los ladridos de la perra de adelante la alteran. Cuando le digo que tengo 12 perros me dijo que no estaba permitido y que sólo se podían tener 4 perros y me levantó un acta en donde me dio 30 días para que los reubique y, si no, se me labraba una multa, ¿qué hago en 30 días? No tengo siquiera cómo cerrar mi terreno para llevarlos”, explicó a TiempoSur la vecina de la ciudad, Claudia S.

Al expresarle a la inspectora la imposibilidad de poder trasladar a sus 12 perros al terreno que posee, ya que el mismo no se encuentra cerrado y el cercarlo demanda una gran cantidad de dinero, la inspectora no desistió la medida y continuó con la imposición del plazo de 30 días para desalojar de la vivienda de los perros: “Estuve averiguando y las multas están arriba de $100.00 pesos, ¿a dónde voy a llevar a mis 12 perros?”, expresó angustiada Claudia.

Según cuenta la vecina, la perra por la cual se originó el problema es una perra que, hace aproximadamente cuatro meses, fue embestida por un auto por lo que actualmente se encuentra en recuperación de una operación: “Es una perra re tranquila, y mis perros sólo ladran si ven a alguien en la puerta o ven a otro perro, obviamente, son perros”, agregó.

La publicación en el grupo de Facebook provocó una oleada de comentarios, en los cuales su mayoría reprocha el accionar por parte del personal de Control Animal, señalando que este tipo de acciones “fomentan el abandono”: “Son todos perros de la calle: desnutridos, lastimados, chocados”, explicó Claudia.