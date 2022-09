Mirtha Legrand regresa a la televisión este sábado después de casi dos años fuera del aire y brindó anticipos sobre su tradicional programa.

En primera instancia, la diva aseguró que no invitaría al presidente Alberto Fernández y dio su opinión sobre el ataque a Cristina Kichner, asegurando que le dio un poco de temor la situación.

Sin embargo, uno de los temas principales que habló con TN fue la muerte de la Reina Isabel II que puso a Mirtha en el ojo de los usuarios de Internet y las redes sociales fueron invadidas de memes. Sobre este punto también le consultaron.

“Hubo montón de memes sobre la longevidad”, anticipó Geuna a lo que Legrand sorprendió con su respuesta: “Son muy pesados”, remarcó con sinceridad.

“Mientras no me traten mal no me molesta, pero siempre dicen alguna maldad” reflexionó la diva sobre los memes que circularon en las redes tras la muerte de la reina a sus 96 años. Y siguió: “Los años hay que respetarlos”.

"No lo invitaría": Mirtha Legrand anticipó su regreso y descartó a Alberto Fernández

Leuco quiso saber qué pensaba de la muerte a lo que Legrand sostuvo que claro que piensa en la muerte “yo soy grande, pero trato de sacarlo de mi cabeza y evitarlo” y fue contundente: “Adoro la vida. Me gusta aún con sinsabores", cerró.