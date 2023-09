El secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González, se reunió con integrantes de la prensa para explicar, aclarar y mostrar, los procedimientos que se utilizaron para la clínica teórico práctica realizada en Puerto Madryn durante varios días y de la que participaron más de 140 personas.

El funcionario madrynense comenzó expresando que: “La convocatoria es para aclarar algunos detalles organizativos que tuvo el evento de Stand Up en la ciudad durante cinco días y sin ninguna intención de seguir polemizando sobre el tema". Esto después de que se conocieran imágenes de una mujer que siguió con su tabla a una ballena con su cría en una playa de Chubut y las ahuyentó.

De esta manera, el funcionario sostuvo "hoy queremos dar por terminado, no sin antes poner blanco sobre negros o grises, y que ante nuevas publicaciones que vinculan a quienes formaron parte del evento con acercamiento a ejemplares de ballenas, queremos aclarar, definitivamente, que se trata de hechos en los que no tenemos injerencia, ni en los controles sobre quienes se meten al mar ni responsabilidad sobre la decisión que ellos toman al asumir ese tipo de riesgos en presencia de cetáceos en la bahía”.

Además, dijo “Sí somos responsables como co-organizadores de la exitosa clínica teórico práctica realizada en Puerto Madryn con 150 personas, entre esas, más de 20 instructores de la disciplina, y una delegación de otras 45 que permaneció 5 días en la ciudad, que además de asistir a este evento, recorrió la zona, realizó avistajes, y disfrutó de las bondades que la ciudad ofrece a aquellos que nos eligen como destino. Por esa razón, desde hace más de 6 meses trabajamos en la organización, en la que se involucraron otros actores, por ejemplo, especialistas del Cenpat que brindaron charlas sobre las condiciones de seguridad que debían tener al ingresar al agua, y sobre la prohibición vigente de acercamiento a ejemplares de ballenas, además de otras acciones sobre prevención cuando se practica la actividad”, señaló.

En la conferencia, Diego González expuso sobre los recorridos empleados por quienes fueron parte de la actividad y aclaró sobre algunas publicaciones que erróneamente siguen vinculando a este evento, algunas del día lunes cuando había finalizado el domingo, con hechos aislados de practicantes que a diario ingresan al mar.

“Acá adjunto fotografías e infografía impresa del GPS que se utilizó en el recorrido que se hizo, que como claramente se observa, se realizó a escasos metros de la orilla y no mar adentro. Por si hace falta mencionar, desde hace mucho tiempo trabajamos en la conservación, y no tengo dudas al afirmar que ésta área que conduzco es la que más aportes hizo en la educación, capacitación y formación que le damos a nuestros instructores y a los jóvenes que asisten de distintos barrios a los programas municipales, es decir, le estamos mostrando a nuestros chicos lo que sí debemos hacer y cuidar un recurso que a todos nos trae enormes beneficios, por eso, y como dato final, quiero deslindar de cualquier responsabilidad a los organizadores del evento con practicantes de la actividad que por motus propio ingresan por cualquier sector de la costa y producen ese acercamiento que la mayoría vio a través de imágenes viralizadas. Esa no es nuestra tarea, existen organismos de control”, dijo.

Y luego mencionó: “Queremos el recurso, lo cuidamos y hacemos todo para que quienes nos visitan, se lleven de Puerto Madryn una imagen que les permita seguir viniendo disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer, y justamente lo que queremos mostrar esa esa imagen de más 100 tablas en el agua cumpliendo todos los protocolos, y a escasos metros 800 bicis disfrutando de otro evento turístico deportivo que llegó a la ciudad. Por ese Madryn trabajamos y creo que en eso no hay polémica y estamos de acuerdo todos los actores que participamos en generar actividades o eventos para que cada más visitantes nos elijan”, concluyó.