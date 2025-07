La desaparición de Sofía Herrera sigue siendo uno de los casos más misteriosos de la historia reciente en la Argentina. El 28 de septiembre de 2008, con apenas tres años, la niña fue vista por última vez en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde entonces, su familia y en especial su madre, María Elena Delgado lleva adelante una búsqueda incansable que no se detiene, pese al paso del tiempo.

A casi 17 años de aquel día, María Elena continúa aferrada a la esperanza. Cada dato, cada pista, cada testimonio es investigado con el mismo compromiso con el que empezó esta lucha. La difusión de su rostro, los avances tecnológicos y el trabajo coordinado con fuerzas de seguridad han mantenido viva la causa, que aún hoy moviliza a todo un país.

La mamá de Sofía Herrera difundió una imagen generada con IA: “Donde estés, te amamos.”

En ese marco, en los últimos días surgió un nuevo dato que generó expectativa y volvió a colocar el nombre de Sofía en agenda.

Una denuncia anónima despertó la atención. Una joven en situación de calle en la ciudad de Comodoro Rivadavia habría afirmado tener padres oriundos de Río Grande, Tierra del Fuego, el mismo lugar donde Sofía fue vista por última vez.

La denuncia motivó la intervención de la policía local, que realizó las verificaciones correspondientes para determinar si la joven podría ser la niña desaparecida . Sin embargo, tras las investigaciones, se descartó que se tratara de Sofía.

“La policía investigó el caso, pero finalmente se comprobó que no era ella”, lamentó María Elena Delgado en declaraciones recientes. A pesar del resultado, aseguró que seguirá adelante con la búsqueda. “No voy a dejar de moverme hasta que la encuentre”, expresó.

Además, Delgado informó que mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Seguridad y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (CIFEBU), con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones que permitan esclarecer el caso.

LA DESAPARICIÓN DE SOFÍA HERRERA

Un día de camping con una familia amiga se transformó para el matrimonio de Fabián Ferrera y María Elena Delgado en uno de los hechos de más dolor y angustia que conmocionó a todo el país.

Ese día, 28 de septiembre de 2008, su hija Sofía, que tenía 3 años y 8 meses, desapareció en tan solo unos minutos dentro del camping en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Pese a que rastrillaron toda la zona y se emitió una alerta a nivel nacional e internacional para dar con su paradero, nunca apareció.

EL HOMBRE BUSCADO QUE SIGUE SIN APARECER

El ciudadano chileno conocido como "Espanta la virgen" tiene vigente en su contra un pedido de captura internacional por parte de la Interpol hace ya varios años dentro de la causa.

El hombre estuvo vinculado desde un inicio en la causa. Al inicio de la investigación declaró que una persona que él conocía había atrapado, sin querer, a Sofía en una trampa para zorros. Sin embargo, se descartó y no se lo vinculó más.

No obstante, el dato firme de su participación en la desaparición de Sofía llegó de la mano de Néstor, un niño que estaba en el camping el día que desapareció Sofía.

El joven aseguró que a Sofía se la llevó un hombre en un auto gris, que iba con un perro y la imagen que describió coincidía justamente con la de Dagoberto Díaz.

La justicia entonces nuevamente requirió su convocatoria tras este nuevo dato, pero ya no pudieron dar con él. Según se conoció, es una persona que no usa tarjetas de crédito y que no tiene una vivienda fija, sino que rota deambulando habitualmente entre Argentina y Chile. A la fecha sigue sin aparecer.

LA IMAGEN RECREADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE SOFÍA

En las últimas horas, María Elena Delgado, compartió una imagen creada con inteligencia artificial que recrea cómo podría lucir Sofía hoy en día, y renovó su pedido de difusión y búsqueda.

"Hoy se cumplen 16 años y 10 meses desde que mi hija Sofi desapareció. No hay día que no la extrañemos. Su carita sigue siendo nuestra luz y nuestra esperanza. No debemos dejar de buscarla ni de compartir su imagen para traerla de vuelta a casa", escribió María Elena junto a la imagen en su cuenta de Facebook.

La imagen generada con IA muestra una evolución con el paso del tiempo de los rasgos que tendría Sofía en la actualidad. Esta herramienta se ha convertido en un recurso valioso para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente cuando han pasado tantos años.

Con información de Radio Mitre, redactada y editada por un periodista de ADNSUR