La modelo y artista Silvina Luna compartió un video este miércoles donde mostró el tratamiento que se realiza, previamente a someterse a un trasplante de riñón. Luna mostró cómo se hace diálisis, a la espera de la cirugía que necesita para continuar con su vida.

En el video filmó el procedimiento, explicó cuáles son sus sentimientos ante el problema de salud que atraviesa y dijo estar “muy agradecida por la oportunidad se continuar viviendo”.

La modelo explicó que lleva a cabo el tratamiento 3 veces por semana, durante 4 horas hasta que llegue el trasplante. “A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a como me siento y organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos”.

El posteo superó los 42 mil me gusta en menos de una hora, y se hicieron presentes los comentarios de los fans y allegados de Silvina. Recibió muchísimos mensajes de apoyo en su proceso de sanación.

“Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, ósea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible”

“Estoy en una sala, hay muchas personas que se dividen por un biombo de plástico y bueno, tengo 4 horitas así que si quieren déjenme en los comentarios algún libro o video copado para ver cuando estoy acá “

Silvina Luna viene lucha por su salud a raíz de una mala praxis en una cirugía estética en la cola que se realizó en 2010 en manos del cirujano plástico, Aníbal Lotocki.

En febrero de este año se conoció la noticia de que necesitaba un trasplante de riñón y que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Con información de Infobae