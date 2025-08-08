La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly declaró este viernes el estado de alerta ante el incumplimiento en el pago de haberes a choferes de las empresas Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly.

Según confirmó el referente del gremio en diálogo con ADNSUR, la medida de fuerza podría concretarse el próximo lunes si no se regulariza la situación: “Estamos en alerta de paro para el día lunes en las empresas Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly, ya que ha habido demoras en el pago de salarios a los trabajadores, que ya deberían tener acreditados en sus cuentas. Vamos a esperar hasta esta semana para destrabar el pago de los haberes que se están adeudando”, señaló Alejandro Quinteros, referente del gremio a nivel local.

La UTA no precisó el monto ni la cantidad de empleados afectados, pero aclaró que, de no percibirse los sueldos en las próximas horas, se avanzará con la medida que implicaría la suspensión total del servicio de transporte urbano e interurbano.

El gremio advirtió que la decisión dependerá del cumplimiento de las empresas antes de que finalice la semana.

En caso de no concretarse, miles de usuarios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly podrían quedarse sin transporte desde el lunes, afectando tanto a los viajes internos como a los que unen ambas localidades.