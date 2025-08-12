¿Siguen las lluvias? Qué dice el pronóstico para este martes en Comodoro y Rada Tilly

Para este martes 12 de agosto en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anuncio que habría lluvias durante la primera mitad de la jornada y que, luego, desaparecerán con clima frío.

De acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada se presentarán lluvias con 9° y ráfagas leves del sector sudoeste corriendo entre 42 y 50 kilómetros por hora al igual que a la mañana, pero con chaparrones y con mínima de 8°.

A partir de la tarde desaparecerán las lluvias con una máxima de 9°, esta vez con cielo mayormente nublado que concluirá hacia la noche, descendiendo a 6° de temperatura con muy pocas nubes.

Durante el miércoles, desaparecerán las chances de precipitaciones en lo que será un día soleado, fresco y sin probabilidades de ráfagas fuertes.

El tiempo para este martes en la región chubutense

Por el lado de Trelew, el SMN anunció que habrá nubosidad variable desde el inicio hasta el final de la jornada con una mínima de 8° y máxima de 12°. Hacia la tarde, están previstos chaparrones con ráfagas mínimas soplando de dirección sur sin superar los 60 km/h.

Sin embargo, Esquel iniciará el martes con una mínima de 1° hacia la mañana, también con algunas nubes y muy pocas chances de tiempo soleado. Además, la temperatura no superará los 10° y se descartan lluvias.

Por último, en Puerto Madryn llovería durante todo el día dado que el SMN señaló en su sitio web la probabilidad de chaparrones desde la madrugada hasta la noche con 12°.