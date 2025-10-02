¿Sigue el viento? Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, según el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre, tendrán una jornada ventosa, algo soleada y con temperatura agradable.

Comenzando por la madrugada, de acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, habrá 8° de temperatura con cielo muy nublado, aunque se descartan lluvias, pero con viento muy fuerte que correrá entre 70 y 78 kilómetros por hora desde dirección oeste. Ya por la mañana, la mínima marcará 7° con menor nubosidad, pero con un incremento en la intensidad de las ráfagas que correrán entre 88 y 97 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 23° con algo de sol, pero aun con viento intenso desde la misma dirección pudiendo llegar a los 100 km/h. Por último y ya durante la noche, bajará a 18°, nuevamente con cielo muy nublado, pero con un descenso en la velocidad de las ráfagas que oscilarán los 70 y 78 km/h.

El viernes 3, se prevé que continúe soplando el ‘innombrable’ desde la madrugada hasta horas posteriores del mediodía, sumándose la chance de lluvias aisladas por la mañana.

Cómo estará el tiempo para este jueves en la región de Chubut

Comenzando por Trelew, se presentará un ‘falso verano’ dado que el SMN anunció una máxima de 29° con viento moderado y nubosidad variable a lo largo de todo el día.

Por el lado de Puerto Madryn, se prevén condiciones climáticas muy similares a las del valle, aunque con cielo no tan nublado, pero con ráfagas que irán de menor a mayor.

Por último, en Esquel habrá 2° de mínima por la mañana con viento muy intenso durante todo el jueves. Sobre la tarde, la máxima incrementará a los 18° con mucha nubosidad, descartándose probabilidades de lluvias.