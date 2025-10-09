¿Sigue el viento? Cómo estará el tiempo para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, según el anuncio del pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre, tendrán una jornada ventosa, nublada y con temperatura agradable.

Durante la madrugada, conforme lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional, podrían haber lluvias aisladas con una mínima de 10° y, además, ráfagas fuertes del sector oeste corriendo a una intensidad entre 70 y 78 kilómetros por hora. Por la mañana, desaparecerían las precipitaciones con un incremento a 11° de temperatura y cielo mayormente nublado.

Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 18° con las mismas condiciones climáticas que se extenderán hasta la noche, momento en donde se prevé que haya menor nubosidad, con 12°, pero con viento aun soplando a la misma velocidad mencionada anteriormente.

En tanto, el viernes 10 el tiempo estará soleado y con algunas nubes, mientras que las ráfagas correrán en torno a los 51 y 59 km/h desde la madrugada hacia la tarde.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Chubut

En Trelew, el SMN anunció que se espera una jornada ventosa, pero con menor intensidad respecto de Comodoro. En ese tenor, las ráfagas más fuertes se sentirán por la madrugada y la tarde con 21° de máxima y nubosidad variable.

En Esquel, sin embargo, no solo está previsto que haya viento de mayor a menor, sino también lluvias fuertes a partir de la madrugada que concluirían durante la tarde con 11°.

Por último, en Puerto Madryn la jornada será agradable, pero no se descartan ráfagas soplando a baja velocidad con una máxima de 21° y cielo parcialmente nublado.