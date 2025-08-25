¿Sigue el viento? Así estará el clima este lunes en Comodoro y Rada Tilly

Luego de la alerta amarilla por fuertes vientos que impactó en la ciudad intensamente durante el sábado y el domingo por la madrugada, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada con mínimas de 5 °C y máximas de 15 °C este lunes 25 de agosto. Además, estará nublado.

Durante la madrugada se esperan 5 °C, con vientos desde el sector suroeste y ráfagas que alcanzarían los 60 km/h. Mientras que por la mañana no habrá viento.

Luego regresará durante la tarde, con ráfagas de 50 km/h y alcanzando la temperatura máxima de la jornada. Durante la noche se esperan los vientos más intensos, desde el oeste; podrían alcanzar los 70 km/h.

Con respecto al martes 26 de agosto, se prevé un cielo mayormente nublado, con mínima de 6 °C y máxima de 14 °C. En tanto, se esperan ráfagas de casi 70 km/h.

En tanto, el miércoles 27 de agosto la mínima será de 6 °C y la temperatura máxima será de 17 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y se prevén vientos desde el noroeste de 70 km/h.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

RAWSON

25/08: Mínima de 4 °C y máxima de 16 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y ráfagas de viento de 60 km/h.

26/08: Mínima de 6 °C y máxima de 17 °C. Cielo parcialmente nublado y ráfagas de 70 km/h durante la madrugada.



27/08: Se prevé una temperatura mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y se esperan vientos que alcancen los 70 km/h.

TRELEW

25/08: Mínima de 5 °C y máxima de 17 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y ráfagas de viento de 60 km/h.

26/08: Mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Cielo nublado y ráfagas de 50 km/h durante todo el día.

27/08: Se prevé una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y se esperan vientos que alcancen los 70 km/h en la madrugada y la mañana.



PUERTO MADRYN

25/08: Mínima de 4 °C y máxima de 17 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y ráfagas de viento de 60 km/h.

26/08: Mínima de 6 °C y máxima de 18 °C. Cielo nublado y ráfagas de 50 km/h durante la mañana.

27/08: Se prevé una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se esperan vientos que alcancen los 70 km/h en la madrugada y la mañana.



Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), redactada y editada por un periodista de ADNSUR.