¿Sigue el frío intenso? Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Este jueves 14 de agosto, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán bajas temperaturas y cielo despejado, sin lluvias ni viento, de acuerdo a lo señalado por el pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura de 5° con cielo despejado, mientras que por la mañana se espera que la mínima descienda a 4°, acompañada de algo de sol pero con un frío notable.

Hacia la tarde, se prevé que la temperatura máxima alcance los 11°, con un leve aumento en la nubosidad que se disipará completamente por la noche, cuando el termómetro caerá a 7°.

El viernes se mantendría la misma temperatura con un incremento en la nubosidad y la presencia de ráfagas leves del sector norte entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El tiempo para este jueves en la región de Chubut

En Esquel, el SMN anunció probabilidad de neblinas durante la madrugada y mañana, con 1° de mínima y, sobre la tarde, está previsto que incremente a 9° de máxima, ya sin complicaciones en la visibilidad y con viento leve del noreste soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En Trelew, el miércoles se presentará con un clima favorable, sin lluvias ni fuertes ráfagas de viento; la jornada comenzará con una temperatura de 1° que ascenderá a 13° a medida que avance el día, disfrutando de un tiempo mayormente soleado.

En Puerto Madryn, el día comenzará con un frío intenso de 2°, que se mantendrá a lo largo de la jornada, mientras que la nubosidad será mínima, sin posibilidades de lluvias ni viento, y se espera una máxima de 12°.