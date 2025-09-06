¿Sigue el buen tiempo? Cuál es el pronóstico para este sábado en Comodoro y Rada Tilly

Para este sábado 6 de septiembre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anticipó una jornada muy agradable, sin chances de viento ni de lluvias a lo largo de todo el día.

Comenzando por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que habrá 8° con cielo algo nublado, algo que hacia la mañana se modificará y quedará completamente despejado con una temperatura mínima de 6°.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 16° con tiempo muy agradable que se extenderá durante la noche con un descenso a 10°, sin la presencia de ninguna nube. Comodoro tendrá el último día frío de la semana y aguarda por un fin de semana “primaveral"

Para el domingo, continuarán las mismas condiciones climáticas aunque el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias y con cero chances de viento.

El pronóstico del tiempo en Chubut para este sábado 6 de septiembre

Por el lado de Esquel, el SMN anunció que la jornada iniciará con mínima de -1°, aunque pese a ello, el tiempo estará soleado y fresco, subiendo la temperatura a 9° por la tarde.

Sin embargo, en la localidad de Trelew, el pronóstico afirmó que el sábado arrancará con -1° con cielo despejado, pero que por la tarde llegará a una máxima de 16° en un momento muy agradable para disfrutar al aire libre.

Por último, Puerto Madryn tendrá condiciones climáticas muy similares a las del valle chubutense, aunque por la mañana tendrá ráfagas del noroeste soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora que desaparecerán luego del mediodía, pero regresarán por la noche corriendo entre 51 y 59 km/h.