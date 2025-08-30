¿Sigue el aire de mar? Cómo estará el tiempo para este sábado en Comodoro y Rada Tilly

Tras varios días agradables en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anunció que seguirá frío y con algunas nubes para este sábado 30 de agosto, el último del mes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en su informe extendido durante la madrugada habrá una mínima de 3° con cielo ligeramente nublado, sin viento ni probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día. Por la mañana se mantendrán las mismas condiciones climáticas, con un aumento a 5° de temperatura por aire de mar.

Sobre la tarde, la máxima alcanzará los 10° con la aparición de ráfagas leves del noreste a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora, algo que desaparecerá por la noche con un descenso a 7°.

En tanto, para el último día del mes, el SMN anticipó una nueva jornada fría, pero con nubosidad que irá de menor a mayor, descartándose probabilidades de precipitación.

Qué dice el pronóstico para este sábado en la región chubutense

En Esquel, el primer día del fin de semana también se verá afectado por aire de mar y temperaturas muy frías, arrancando la madrugada y la mañana con mínima de 3° para terminar alcanzando una máxima de 10° con cielo muy nublado.

En la costa chubutense, más precisamente en Puerto Madryn, se presentarán chaparrones en las primeras horas del sábado con ráfagas moderadas del sector sudoeste soplando entre 60 y 69 km/h que, más tarde, disminuirán su velocidad para correrse entre 51 y 59 km/h desde la misma dirección. También se prevé una jornada nublada y fresca con 10° horas después del mediodía.

Por último, en Trelew se descartan lluvias desde el principio hasta el final del día, pero sí se sentirán las bajas temperaturas, con 4° de mínima y una máxima de 9°.