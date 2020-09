TRELEW (ADNSUR) - Desde el Hospital Zonal de Trelew se realizó un llamado de atención a la población ante la falta de cuidados y cumplimiento de medidas de prevención en lugares públicos, que pudieron observarse durante el último fin de semana.



El Director Matías Castiñeira manifestó si inquietud y afirmó que “Las imágenes del fin de semana son preocupantes. Si seguimos con estas conductas podemos terminar teniendo la misma cantidad de casos que Comodoro y Madryn”. Y agregó que la “única forma de hacerlo es respetando el cuidado individual de cada uno”.



Asimismo, indicó que Trelew podría recibir pacientes de otros puntos de la provincia ante un eventual desborde sanitario: “Trelew puede recibir pacientes de Comodoro y cualquier punto de Chubut. Esperemos que no colapse ningún sistema y esto no haga falta”, puntualizó en declaraciones publicadas por Diario Jornada.



LA SITUACIÓN EN RAWSON



En una nota emitida por el Comité de Crisis del Hospital Santa Teresita de Rawson, expusieron su preocupación “por la falta de cuidados en la ciudad, que viene en aumento en los últimos meses, pero que este fin de semana han sido muy evidentes. Se observó un aumento significativo de circulación sin cumplir con las medidas mínimas de prevención”.



Y advirtieron que “tememos que ante un aumento exponencial de los casos, como viven las localidades vecinas, no podamos hacer frente y colapse rápidamente”.