El 27 de febrero de 2025, Comodoro Rivadavia fue testigo del asesinato de Jorge David Nieves, de 34 años, en el barrio Quirno Costa. Este crimen, el séptimo del año en la ciudad, ocurrió a plena luz del día y puso en evidencia la creciente inseguridad y violencia.

El principal sospechoso, Mauro Fabián Pavei, de 32 años, se entregó a las autoridades horas después del crimen y enfrenta cargos por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Según la reconstrucción del hecho, el fiscal Cristian Olazabal relató que Pavei llegó caminando hasta una escalera ubicada en la intersección de las calles Dabrowsky y pasaje Moure, donde se encontró con Nieves y otra persona. Extrajo un arma, le apuntó a Nieves y le dijo: “Quédate quieto”. Fueron dos disparos, uno en su mano izquierda, y luego un tercer disparo que le causó la muerte instantánea

De piloto de la Fuerza Aérea a pionero en seguridad: la historia de Sergio Ambrosio, creador del Centro de Monitoreo de Comodoro

Este crimen puso en el foco la reacción de la familia Nieves, la cual tiene un historial de enfrentamientos violentos. Jorge Nieves debía ser condenado por un homicidio en el 2009, aunque nunca cumplió su condena debido a que no se le dictó prisión preventiva.

CONSECUENCIAS Y REACCIONES

Tras el asesinato, un grupo de personas incendió la vivienda de familiares del acusado, lo que llevó a una investigación por parte de la fiscalía. La policía realizó allanamientos en domicilios de la familia Nieves, secuestrando armas y drogas, y detuvo a un joven por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El barrio de Comodoro que tiene los precios más accesibles para comprar en el día a día

Fabiana Fernández, madre de Mauro Pavei, habló con ADNSUR y abordó los eventos que han ocurrido desde el homicidio de Jorge Nieves.

Fernández, quien se desempeñaba como vecinalista en la Unión Vecinal del barrio Quirno Costa, recibió amenazas y ataques a su propiedad, lo que la llevó a tomar una licencia temporal de su cargo. En este contexto, indicó que su casa fue allanada y prendida fuego, y que también balearon la casa de sus abuelos.

“Tengo en riesgo mi vida, mi vida está jugada, es así. Para ellos soy una bala más. Todavía no renuncié, es parte de pedido de lo que es vecinal. No sé si volveré porque si mi vida sigue en riesgo, no sé si volveré”, resaltó.

Último activo en Chubut: YPF inició el proceso de ‘data-room’ por Manantiales Behr

"A diferencia de la mamá de Jorge Nieves, yo salí hablando en todos lados y dije que la justicia tiene que ver y hacerse cargo si mi hijo es responsable o no de esa muerte. O sea, yo como mamá puedo estar, pero no puedo salir a decir y dar la cara como la dio ella diciendo que lamentablemente todos sus hijos son santos porque no es así", señaló.

Posteriormente, la madre de Pavei expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, ya que afirma que las amenazas continúan, mencionando que la situación de inseguridad y violencia en el barrio va más allá del homicidio de Nieves, incluyendo problemas de drogas, alcohol y usurpaciones de viviendas que no han sido abordados adecuadamente por las autoridades.

La salida de YPF de Chubut: en qué se convertirá el edificio de Km.3 y cuáles son las propuestas

“Y viendo las armas que hay, la droga, viendo cómo se manejó toda esa semana donde en las cámaras se mostraron cómo entraron a mi hogar prendiéndole fuego, como prendieron fuego un auto de los tíos también como balearon la casa de los abuelos, la mía. No estamos hablando de nenes que se manejan con computadoras, estamos hablando con gente que se manejan con armas de fuego todo el tiempo y con tanta impunidad durante todo el día. El incendio fue plena tarde, si estábamos nosotros nos prendían fuego ahí adentro”, agregó.

Misterio por un auto que desbarrancó en Comodoro sin ninguna persona en su interior y terminó volcado sobre su techo

En este contexto tan delicado, Fernández consideró la posibilidad de abandonar la ciudad para resguardar su integridad, pero por el momento soló se tomó una licencia de su cargo en la Unión Vecinal, remarcando que no renunció definitivamente.

“La idea es que yo no esté en esa vecinal y ellos se puedan manejar libremente dentro del barrio, de los pasajes y todo lo demás, se manejan impunemente durante todo el día, o sea, pasan afuera de la casa y te señalan con los dedos, miran para adentro. El día que pasó lo del incendio están las cámaras grabadas, había una mujer que pasaba, pasó dos o tres veces, grababa, después pasó un chico, se puso con una bicicleta al frente. Yo creo que más allá de uno como persona, en mi caso yo no uso arma de fuego ni lastimo a nadie, no tienen por qué lastimarme”, resaltó.

Una reunión caliente en Comodoro y ¿un cambio de planes?: crecen las chances de la candidatura a diputado de Luque en 2025

“Trabajé muchos años en el barrio, ayudé a mucha gente y gente de ellos también colaboré con mi trabajo en la salud. Todos sabían más o menos dónde trabajaba, cómo me manejaba, de la forma en que siempre estuve dentro del barrio, dentro de la vecinal y dentro del CAPS. Caminar por la calle hoy libremente, como me lo dijeron que una bala va para mi cabeza, ya no es posible”, cerró.