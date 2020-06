"Si hoy no aparecen más casos de coronavirus" Trelew saldrá de la circulación comunitaria .

TRELEW (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió este viernes a la posibilidad de que Trelew pueda salir este viernes de la "circulación comunitaria", ya que "pasaron dos ciclos" (28 días) sin casos sin nexo epidemiológico".

El funcionario provincial, aseguró que "si no aparecen más casos de coronavirus saldremos de la circulación comunitaria, hoy es el último día que tenemos que espera a que no aparezcan más casos. Armaremos un nuevo decreto y se podrán activar nuevas cosas y habilitar nuevas actividades, esperemos que hayamos aprendido como sociedad los cuidados que tenemos que tener para que estos brotes no se vuelvan a producir".

En este sentido, dijo a Cadena Tiempo que podrán abrir este fin de semana los restaurantes y la semana que viene los gimnasios y con respecto a las salidas recreativas, dijo que "estamos trabajando en eso para ver cómo ordenarlas y que no haya tantos aglomeramientos".

Además, confirmó que aún no avanzarán en las reuniones familiares: "Lo más importante es el cuidado individual de las personas, es lo único que nos va a proteger", reiteró.