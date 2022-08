¿Será una señal?: se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia y terminó a los gritos por un calambre

El atleta español Cristian Moriatiel quiso sorprender a su novia luego de correr en el Ironman de Estonia, pero al momento de agacharse para proponerle casamiento, sufrió un calambre que lo tiró al piso y tuvo que ser asistido. Esta competencia consta de 3.86 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42.2 de carrera. En total, el desafío duro unas 9 horas en donde el deportista salió sexto.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se puede ver a la mujer recibir al hombre en la meta cuando uno de los asistentes le entrega una cajita con el anillo. Si bien todo hacía creer que se iba a vivir un emotivo momento, todo se complicó cuando se arrodilló para hacer la propuesta y le agarró un fuerte calambre en la parte posterior de la pierna derecha que lo tumba al piso.

Con la ayuda de los organizadores de la competencia, logró recomponerse para finalmente entregarle el anillo a su prometida, quien no dudó un instante y respondió que sí, entre risas y lágrimas.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que el calambre era "una señal" para que no de ese gran paso.

“Así es cuando la vida te dice que no, pero no le haces caso”; “Yo lo que veo es que la mujer no trató de ayudarlo en ningún momento. No sé si sean ideas mías”; “No entendió las señales”; “El universo diciendo ‘hermano no lo hagas´” y “Yo diría por mi experiencia en la vida, que hay peores momentos para tener un calambre”, fueron algunos comentarios del video que acumuló más de 1.9 millones de visualizaciones, 76 mil me gusta y cerca de 8000 retuits.

Con información de La Nación