Este viernes 8 de agosto se abre el llamado Portal del León, un fenómeno astrológico que cada año despierta atención entre los amantes del misticismo y la energía cósmica. Alineaciones celestes, vibraciones del número 8 y una fuerte conexión con el signo Leo se combinan para formar una ventana de poder espiritual y renovación interior.

La particularidad de este 8/8 es que cae justo en un contexto argentino donde el “león” es más que un signo zodiacal. Es el animal emblema de Javier Milei. ¿Casualidad cósmica o una señal del universo para el líder libertario? Para algunos astrólogos, estas coincidencias invitan a una lectura simbólica más profunda sobre liderazgo, transformación y poder personal.

Más allá de la política, el Portal del León es una oportunidad de introspección y manifestación. Quienes creen en la astrología consideran que este día abre un canal energético entre la Tierra, el Sol, Sirio y Orión, capaz de potenciar deseos, limpiar bloqueos emocionales y activar proyectos personales o colectivos. Una jornada ideal para poner foco, visualizar lo que queremos y conectar con nuestra intuición más pura.

CÓMO SE FORMA EL PORTAL DEL LEÓN

El Portal del León se forma por una alineación entre la Tierra, el Sol en Leo, la estrella Sirio (la más brillante del firmamento) y las Tres Marías del Cinturón de Orión, generando una supuesta “puerta energética” para el despertar espiritual.

Cada componente tiene su significado: Sol en Leo: liderazgo, fuerza, creatividad. Sirio: sabiduría ancestral, guía espiritual. Cinturón de Orión: claridad, protección y orientación.

Aunque es más intenso para los signos de Leo, Libra y Acuario, se percibe en todos los ámbitos donde se necesita impulso y transformación.

CUÁLES SON LOS “RITUALES” PARA ACTIVAR LA ENERGÍA DEL 8/8

Ritual de manifestación 8/8 Elementos: vela dorada/amarilla, cuarzo citrino o rosa, hoja blanca, pluma dorada, aceite esencial (naranja, canela o bergamota). Procedimiento: crear atmósfera, escribir 8 deseos (en presente), leer en voz alta, acercar el papel al fuego sin quemar, guardar en lugar visible y celebrar. Ritual con laurel para la abundancia Usar laurel seco con azúcar en sahumerio. Ahumar la casa visualizando la abundancia entrando a cada rincón. Ritual para el dinero Materiales: bowl con agua y sal, vaso con azúcar dentro del bowl, billete nuevo sobre olla. Ejecutarse a las 8 h o 20 h, visualizar abundancia y conservar el billete como amuleto. Ritual de semillas y monedas Colocar semillas y 8 monedas en círculo dentro de un bowl. Visualizar metas mientras se arma el círculo.

