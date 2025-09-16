¿Se vienen las lluvias? Cómo estará el tiempo este martes en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly podrían arrancar el martes 16 de septiembre con probabilidad de lluvias y ya sin viento, según lo indicado por el pronóstico del tiempo en su informe.

Por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que habrá una mínima de 7° con bajas chances de lloviznas y ráfagas del oeste soplando a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la mañana, se transformarán en lluvias aisladas con un incremento a 10° de temperatura.

Hacia la tarde calmará el mal tiempo con una máxima que llegará a los 17° junto con cielo mayormente nublado y algo de aire de mar. Por último y al alcanzar la noche, se mantendrán las mismas condiciones climáticas aunque con un descenso a 9°.

Ya sobre la mitad de semana, el SMN sostuvo que el miércoles iniciará con probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y que, por la mañana, ya serán un hecho con una mínima que registrará 5°. Hacia la tarde, la máxima será de solamente 10° con las mismas condiciones climáticas que podrían variar sobre la noche con un descenso a 6°.

Qué dice el pronóstico para este martes en Chubut

En la ciudad de Esquel, la jornada también iniciará con probabilidad de lloviznas que cambiarían a lluvias aisladas en lo que respecta la primera parte del día. En la segunda, el cielo estará muy nublado con una máxima de 8°, sin nada viento.

En Trelew está descartada la chance de que se presenten precipitaciones a lo largo de todo el martes. En ese marco, habrá mucha nubosidad a partir de la mañana junto con una temperatura que llegará a los 18°.

Por último, en la ciudad de Puerto Madryn tendrá mayor temperatura respecto del valle y alcanzará los 20°. También, se espera que haya cielo algo nublado de a momentos y que luego varíe con mayor cantidad.