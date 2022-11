“Se ve que tomé mucho”: Reapareció Gonzalito, de los "Wachiturros", tras caer de un escenario y estar internado 12 días

El pasado 22 de octubre, Gonzalo Enrique Muñoz, líder de los Wachiturros, estuvo al borde de la muerte tras caer del escenario luego de tocar en Cochabamba, Bolivia y debió ser operado de urgencia tras golpearse en la cabeza.

El joven cayó varios metros, lo que le provocó serias lesiones y en las últimas horas, admitió que estaba alcoholizado al momento del accidente.

Días más tarde, el músico realizó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora (señaló a un costado) y su amiga, Paola (siguió señalando)”. Luego insistió: “¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”. En las imágenes se lo ve con apósitos en la cabeza, la bigotera con oxígeno, pero con una sonrisa.

"Gonzalito", cantante de Los Wachiturros, se cayó del escenario en un show y lucha por su vida

El músico habló con Flor de la V y su equipo de Intrusos, con quienes habló en detalle del momento en el que su vida estuvo en riesgo. “Fueron 12 días, pero fue un montón para mí”, comentó el cantante de 31 años que recientemente fue dado de alta.

“Estoy muy contento porque todos se preocuparon por mí”. Y luego contó cómo fueron sus días en el hospital, donde tuvo una sorprendente recuperación: “Consciente no estaba, a los dos días me di cuenta de lo que me estaba pasando”.

“Me caí de un escenario como de dos metros. No me acuerdo, pero se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás del escenario, caí y no me acuerdo más nada. No te voy a mentir, estaba medio copetín”, admitió el joven.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Ya había terminado el show y dijimos de ir a bailar el domingo”, agregó sobre el momento del accidente.

Además, resaltó que su vida estuvo en peligro: “Era a todo o nada (su recuperación), era un 50% si y otro 50%, no. Ahora estoy de diez”.

Por último, destacó el trabajo de los médicos que lo atendieron y se ocuparon de su pronta recuperación. “Los médicos, enfermeras...todo de diez ¡Gracias Bolivia!”. Por último, agradeció: “Un montón de artistas y conocidos me ayudaron a juntar la plata para operarme”.