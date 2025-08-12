Las farmacias y la industria farmacéutica en Argentina son pilares fundamentales para la economía y la salud pública del país. El sector farmacéutico genera alrededor de 41,000 empleos directos, con una alta calificación profesional, y representa cerca del 3.4% del empleo en la industria manufacturera argentina. Además, su actividad tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo indirecto e inducido en otras áreas.

Por su importancia estratégica, el sector farmacéutico mantiene un peso significativo incluso en tiempos de crisis económica, contribuyendo a la estabilidad laboral y al desarrollo tecnológico e industrial del país.

Desde el punto de vista económico, la industria farmacéutica en Argentina es una de las que más valor agregado industrial genera, posicionándose como el tercer sector más importante después del petróleo y el siderúrgico.

Con ventas que superan los miles de millones de dólares anuales, esta industria no solo abastece el mercado interno con medicamentos a precios accesibles, sino que también destaca por su inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, consolidándose como un motor clave para el sistema de salud nacional y el bienestar social. Su rol estratégico incluye asegurar el abastecimiento, mantener la competitividad del mercado y facilitar el acceso a medicamentos para millones de argentinos.

LA SORPRESIVA DECISIÓN QUE TOMÓ FARMACITY EN AGOSTO DE 2025

En este contexto, la cadena Farmacity, uno de los principales actores en el mercado farmacéutico y de productos de consumo masivo en Argentina, decidió iniciar una búsqueda exhaustiva de alternativas financieras que permitan fortalecer su estructura de capital y asegurar su continuidad y crecimiento en un país donde el escenario económico y regulatorio presenta desafíos crecientes.

Según fuentes confiables citadas por los diarios Clarín y La Nación, la empresa entregó un mandato exclusivo al Bank of America para explorar distintas opciones que incluyan desde la incorporación de un inversor estratégico o pasivo, hasta la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores local o internacional.

Esta movida responde a la necesidad de Farmacity de anticiparse y adecuarse a un contexto financiero que, a pesar de mostrar signos de estabilización macroeconómica, sigue siendo volátil y presenta múltiples restricciones para las empresas que operan en el territorio nacional. La búsqueda de financiamiento tiene como objetivo principal obtener recursos frescos pero sin modificar la actual composición accionaria, que permanece en manos del fondo de inversión Pegasus, dueño mayoritario desde hace años.

FARMACITY, EL GIGANTE FARMACÉUTICO QUE LIDERA ARGENTINA

Fundada en 1997 por Mario Quintana, Farmacity se logró consolidar como líder en la venta de productos farmacéuticos con más de 350 sucursales distribuidas entre Argentina y Uruguay, y una plantilla de aproximadamente 8.200 empleados.

Originalmente enfocada en la venta de medicamentos, la cadena diversificó con éxito su negocio hacia líneas complementarias como productos para el cuidado personal, cosmética, suplementos dietarios, y accesorios, captando un segmento de mercado más amplio y apuntalando así su crecimiento.

La empresa gestiona actualmente un esquema muy particular en cuanto a su presencia territorial: mientras ostenta una fuerte expansión en provincias del interior del país, enfrenta un obstáculo importante para operar en la provincia de Buenos Aires, el principal mercado de consumo, debido a una restricción legal. La Ley 10.606 bonaerense prohíbe la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas, limitación que llevó a Farmacity a un largo litigio que finalmente fue saldado con un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires en contra de la firma.

Como consecuencia, no puede instalar farmacias bajo su marca en esa jurisdicción, pero logró desarrollar una alternativa con la cadena Simplicity, cuyo foco está en productos de cuidado personal y belleza, que permitió mantener su presencia en el área metropolitana con una inversión de 2.100 millones de pesos en 2024.

En paralelo, Farmacity busca fortalecer su estructura logística para optimizar costos y tiempos. La apertura de una nueva droguería en Córdoba es una de las piezas clave de esta estrategia, ya que desde allí se abastecerán varias provincias del centro y norte argentino, como San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

Esta nueva instalación logística resulta en un ahorro estimado cercano al 30% en costos de distribución, lo que reforzará la competitividad de la compañía en esas regiones y respaldará la apertura de nuevas sucursales, previstas para Mendoza y San Juan a fines de agosto de 2025.

CUÁL ES LA SITUACIÓN DE FARMACITY EN ARGENTINA

El contexto para Farmacity es a la vez una oportunidad y un desafío. Las ventas farmacéuticas en Argentina sufrieron una contracción en el primer trimestre de 2025, tanto en medicamentos con receta como en productos de venta libre. Esta caída impacta directamente en el volumen y los márgenes del sector, incrementando la presión competitiva con firmas nacionales e internacionales que buscan mayor participación en un mercado que demanda adaptabilidad y eficiencia.

Adicionalmente, el escenario macroeconómico con alta inflación, controles regulatorios y fluctuaciones en la demanda obligan a las empresas a optimizar sus recursos y a estar preparadas para cambios rápidos.

Es en este marco donde Farmacity impulsa su búsqueda de financiamiento externo con miras a reforzar su estructura económica y operativa, ya sea mediante un socio estratégico que aporte capital y know-how, o una eventual salida a bolsa que le permita acceder a recursos para inversiones en tecnología, infraestructura y expansión comercial.

¿FARMACITY SE VA DE ARGENTINA COMO CARREFOUR?

A diferencia de históricos del retail masivo como Carrefour, que anunció su salida de Argentina tras más de cuatro décadas de operaciones evidenciando un repliegue internacional, Farmacity apuesta a profundizar su estrategia local.

La empresa planea continuar invirtiendo fuertemente en innovación tecnológica para mejorar su experiencia de cliente, robustecer sus canales de venta – con particular foco en el ecommerce – y optimizar las operaciones logísticas para mantener una ventaja competitiva.

Su modelo diversificado, que combina la venta de medicamentos con productos de consumo masivo y cuidado personal, le da cierta resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado. Además, la posibilidad incorporarse a las finanzas de mercado le permitiría tener mayor flexibilidad para capitalizar nuevas oportunidades, responder a las presiones económicas y mantener su liderazgo histórico, a pesar de los obstáculos regulatorios y estructurales.

Esta decisión estratégica marca un momento crucial en la trayectoria corporativa de Farmacity. Más allá del aporte de recursos, la posible incorporación de un socio o el acceso a financiamiento bursátil implicarían una modernización financiera que permitirá a la cadena mantener su ritmo de crecimiento y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. El éxito en esta iniciativa podría dar paso a nuevas aperturas, consolidar su presencia regional y mejorar su eficiencia operativa, asegurando un desempeño sostenible a largo plazo.

Farmacity busca mantener su control accionario y no descarta mantener el actual modelo de gestión, pero entiende que esta búsqueda de un socio estratégico o la salida al mercado de capitales son pasos necesarios para proteger su futuro y su influencia en un sector clave para el bienestar de millones de argentinos.