¡Se va a volar todo!: rige una nueva alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió fuertes ráfagas de viento que afectarán a un sector de la provincia.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, perteneciente al Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió detalles sobre una nueva alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a varias localidades de la provincia del Chubut.
Esta alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y tiene vigencia prevista para la mañana y la tarde del miércoles 8 de octubre.
NUEVO ALERTA AMARILLO POR FUERTES VIENTOS EN CHUBUT
Según el informe oficial, la región sufrirá la presencia de vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora.
Además, se anticipan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, lo que representa un fenómeno meteorológico significativo que puede generar complicaciones en la vida cotidiana de los habitantes y afectar distintos servicios esenciales.
Las localidades específicamente mencionadas dentro del área de cobertura del alerta son: Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudeste de Florentino Ameghino.
QUÉ ES EL ALERTA AMARILLA
Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales.
En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.
RECOMENDACIONES
Ante la amenaza de esta situación meteorológica, las autoridades de la Subsecretaría de Protección Ciudadana recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas adoptar las siguientes medidas preventivas:
- Evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor intensidad del viento.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas fuertes, tales como macetas, muebles de jardín y carteles.
- Circular con precaución por rutas y caminos, puesto que los vientos pueden dificultar la conducción, especialmente para vehículos de gran porte o motocicletas.
- Informarse constantemente a través de medios oficiales y canales de comunicación gubernamentales para recibir información actualizada sobre el clima y posibles alertas.
- Preparar hogares y espacios de trabajo para posibles cortes de energía eléctrica, dado que los vientos fuertes pueden afectar el sistema eléctrico.