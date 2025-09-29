El mes de septiembre culmina en la provincia de Chubut con una seguidilla de jornadas marcadas por intensas ráfagas y condiciones de viento fuerte que afectan diversos sectores de la región.

Tras un fin de semana con vientos persistentes, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, emitió una doble alerta amarilla vigente para varias áreas de la provincia, en concordancia con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

SE MANTIENE LA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS EN GRAN PARTE DE CHUBUT

La alerta amarilla de este lunes abarca una amplia zona geográfica, incluyendo localidades y departamentos como la Meseta de Cushamén, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Florentino Ameghino, Escalante, Meseta de Biedma, Gaiman y Rawson.

Estas zonas están siendo afectadas por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, durante las jornadas se han registrado ráfagas que superan los 90 km/h, generando condiciones potencialmente riesgosas.

SE EXTIENDE LA ALERTA AMARILLA EN OTROS SECTORES DE CHUBUT

Según el pronóstico extendido, para el martes 30 de septiembre se espera la continuidad de este fenómeno meteorológico.

En este último día del mes, las zonas bajo alerta serán nuevamente la Meseta de Cushamén, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Sarmiento, Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Los vientos seguirán soplando desde el oeste con intensidad similar, manteniendo velocidades entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

ALERTA AMARILLA: QUÉ ES Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales. Esta alerta busca que la población tome medidas preventivas para minimizar los daños que puedan ocasionar objetos sueltos o la circulación vehicular afectada por ráfagas fuertes.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y conducir con extrema precaución en rutas, especialmente si se manejan vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.