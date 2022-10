"Se enojó porque no me quise drogar": Se filtró el audio de una fisoculturista argentina que murió en Brasil

Johana Colla, una joven fisicoculturista argentina de 30 años, fue hallada sin vida el pasado sábado luego de consagrarse subcampeona en una competencia que se desarrolló en San Pablo y los primeros reportes oficiales indican que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, sus allegados dudan de esa versión.

Carmen, madre de Johana, habló con Crónica y dijo que “ella sabía que corría peligro”. Mientras aguardan los resultados de la autopsia, los primeras sospechas señalan que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Algo le hicieron, algo le dieron. Tengo dudas sobre su muerte. Hablé con ella a las nueve de la noche y estaba feliz, estaba bien”, denunció.

La madre y la hermana de la atleta aportaron los mensajes de voz en los que Johana relata en primera persona el calvario que vivió en Brasil cuando llegó y se enteró de que la organización del certamen la había ubicado en la misma habitación junto a un hombre que también iba a ser parte de la competencia.

“Se drogó toda la noche, pero no me hizo nada raro. Yo tengo un carácter que si se quieren acercar a mí me despierto al toque. Me quiso ofrecer drogas, no le quise aceptar”, le dice Johana a su hermana Carmen en uno de los audios que se reprodujeron en el aire en Telenoche.

Carmen contó que este hombre intentó abusar sexualmente de su hermana, pero que ella tuvo la fuerza suficientemente para sacárselo de encima y escapar.

“Me quiso inyectar, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas o ampollas. Un pedo tiene este tipo. Le dije ‘Revisá todo porque yo no le robó nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo”, dice la fisicoculturista en otro de los audios grabados horas antes de su misteriosa muerte.