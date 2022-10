¿Se casan? La pareja que se comprometió en el Autódromo de Comodoro tiene fecha

El último fin de semana, Braian Cocha decidió pedirle matrimonio a su novia Zoe Alcaino con la complicidad del reconocido piloto de Ford Mariano Werner en el TC en Comodoro Rivadavia y se vivió un momento especial y de emoción en boxes.

“Nunca me pasó de tener a dos hinchas de esta manera; me llevé una sorpresa cuando hablé con tu novio que me dijo que quería hacer algo acá adentro del box”, comentó el piloto Werner y el joven Braian se arrodilló para pedirle casamiento a la truncadense Zoe Alcaino.

En diálogo con ADNSUR, la joven aseguró que “no estaba enterada de nada; fue una sorpresa. Habíamos habado pero nunca me imaginé que lo iba a hacer. Fue también con la complicidad de mis padres que ya sabían y mi mamá andaba con el anillo en la cartera”, expresó.

En ese marco, Zoe indicó: “Somos fanáticos del automovilismo y yo particularmente de Mariano Werner. Viajamos a La Pampa, Trelew, Comodoro y muchos lugares más. Yo soy la que mas lo sigo. Mi papá nos hizo así a mí y a mi hermana".

Braian tiene 21 años y Zoe, 18. Ella estudia Licenciatura en Seguridad e Higiene. Llegaron a Comodoro el día viernes para vivir el TC en su regreso tras 5 años a la ciudad. “Teníamos entradas a boxes, nos quedamos todo el día ahí. Me fui para la sala de prensa que había en el autódromo y en eso no lo vi a mi novio pero pensé que había ido al baño. Nunca pensé que estaba hablando con Mariano. Ya lo habíamos visto antes; me había sacado una foto con él porque tengo su firma tatuada”, manifestó.

“Me llevan para el box de Mariano y me dicen: “pasá” y es raro porque no te dejan pasar a la parte de atrás. Y estaba mi novio ahí… Yo no entendía por qué Mariano me estaba hablando ni qué hacía mi novio ahí”, agregó.

Allí sostuvo que el piloto Mariano Werner “me dijo que nunca le había pasado algo así. Y lo dejó a mi novio hablar. Se arrodillo y me pidió casamiento. Nunca lo dude, le dije que sí. Fue muy emocionante”.

“Lo habíamos hablado y yo le había dicho que el día que el se quiera casar conmigo me lo pida en un autódromo y que sea en el box de Mariano. Pero nunca me imaginé que iba a ser tan rápido”, resaltó.

Además, una de las condiciones era que su mamá y su papá lo sepan, “pero que para mí sea sorpresa. Así que él primero habló con mis papas, le dieron el ok y compró el anillo”. Y dijo que “no pensamos que la historia se iba a virilizar. Después de la propuesta terminamos el día en boxes y nos fuimos a festejar con mi familia".

¿Cuándo se casan?

Zoe indicó que su padre le dice que “en tres meses me tengo que casar porque todavía no pusimos fecha para casarnos. La idea es concretar a principios del 2023 con una fiesta para toda la familia. La idea es invitar al piloto Marino Werner como testigo de esa unión”, adelantó.

“Los mecánicos nos decían que van a esperar las tarjetas de invitaciones para el casamiento. Le dijimos a Mariano que lo vamos a invitar y nos dijo que todo va a depender de sus compromisos. Pero nuestra meta es que venga”, sentenció en su mano a mano con ADNSUR.