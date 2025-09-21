Desde este lunes 22 de septiembre, de 9 a 14 horas, el programa “Salud en tu Barrio” de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia estará en Km.17, brindando atención médica de forma gratuita y espontánea a todos los vecinos.

Según se informó, el tráiler de salud brindará controles en clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de pedido médico, vacunación, prácticas de enfermería con control de talla, peso y presión arterial, y nutrición.

Los vecinos interesados en recibir las atenciones podrán acceder a los turnos, que son otorgados a partir de las 08:30 horas, de acuerdo con el cronograma de atención de cada especialidad y por orden de llegada.

Atención médica gratuita en el Km 17: así funciona el tráiler de salud municipal.
Flyer: Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Cronograma de atenciones

En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 9 a 14 horas, es el siguiente:

  • Lunes: nutrición, vacunación y prácticas de enfermería.
  • Martes: pediatría, vacunación y prácticas de enfermería.
  • Miércoles: pediatría, obstetricia, nutrición, electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.
  • Jueves: atención clínica, obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.
  • Viernes: pediatría, odontología, vacunación y prácticas de enfermería.
