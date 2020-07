COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Debido a la crisis que atraviesan diversos sectores económicos de Comodoro Rivadavia, ante la pandemia de coronavirus, los hoteleros y gastronómicos se manifiestan este jueves. El original reclamo del sector hotelero, consistió en colgar una decena de sábanas, desde las ventanas de las instituciones.

La protesta es simbólica y se llevará a cabo durante todo el día jueves, donde manifestarán el pedido de una ley de emergencia, que los ayude a sostener la continuidad de la actividad. En la ciudad ya han cerrado varios locales gastronómicos históricos por la pandemia.

Foto: ADNSUR

Víctor Correia, gerente del Lucania Palazzo Hotel, manifestó ayer miércoles que la crisis que se está viviendo hoy "no es algo que se vaya a resolver con los paliativos que ofrece el gobierno, sino que necesitamos soluciones a largo plazo”, indicó.

Asimismo, destacó que “cuando hablo de largo plazo, me refiero a dos o tres años hasta que esto se vuelva a resolver, hablando de créditos blandos, créditos solamente a tasa 0, que se siga manteniendo la ayuda salarial que ofrece el gobierno para pagar los salarios relacionados a turismo y demás”, dijo.

Correia aclaró que el sector necesita una serie de ayudas económicas e impositivas que tienen que sostenerse en el tiempo “nosotros hoy tenemos el hotel abierto y no tenemos huéspedes, entonces mientras no haya conectividad aérea, por ejemplo, no vamos a tener la posibilidad de tener huéspedes porque somos una ciudad que se nutre específicamente de nivel corporativo”, manifestó.