"Resentida": Icardi no aguantó una crítica y explotó contra una influencer

Sin paciencia. Mauro Icardi se hartó de que todo el tiempo cuestionen la nueva oportunidad que se dieron con Wanda Nara y enfrentó a una reconocida influencer.

El futbolista explotó de furia por una crítica que le hizo dueña de la cuenta @gossipeame, que lo acusó de “bebotear” en sus posteos y puso en duda su reconciliación.

Por eso, la cuenta de Instagram Gossipiame, compartió en su cuenta las recientes fotos del padre de las hijas de Wanda Nara y, picante, le preguntó a sus seguidores: “¿No sienten que hay mucho beboteo para las redes por acá? Este es el likeador sin seguir... ¡mmm dijo la muda!”.

“¿Vos decís? Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás. Me parece te comiste el papel. Ni mi mujer me hace tanto planteo como vos. Te mando un beso”, lanzó Mauro, filoso.

El jugador del Galatasay compartió algunas fotos a través de sus historias en Instagram donde se lo puede ver entrenando en el gimnasio para mantenerse en forma, o con el torso desnudo, luciendo sus tatuajes en frente del mar.

Por último, Pochi, la mujer que está detrás de la cuenta dedicada al mundo del espectáculo, no se quedó callada y respondió con toda: “‘Tu mujer’ es el hazme reír y yo la resentida. Cómo le gusta descalificar a las mujeres ¿no? Digo... ¡Sólo pregunté si a ustedes les daba la misma sensación de beboteo que a mí!”.