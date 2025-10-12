¿Regresa el viento? Qué dice el pronóstico para este domingo en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este domingo 12 de octubre, tendrán una jornada algo soleada, agradable, pero con ráfagas de viento durante todo el día, según el anuncio del pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que habrá una mínima de 8° con baja nubosidad, aunque con viento leve de dirección oeste soplando a una velocidad entre 51 y 59 kilómetros por hora. Ya hacia la mañana, aumentará la temperatura a 11° con mayor nubosidad y ráfagas apenas más intensas, corriendo a una intensidad entre 60 y 69 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 18° con las mismas condiciones climáticas que se extenderán hasta la noche con un descenso a 14° y con cielo mayormente nublado, pero sin probabilidad de lluvias.

Para el lunes 13, el SMN anunció que a lo largo de todo el día habrá viento de mayor a menor, iniciando con ráfagas rondando los 70 y 78 km/h con 16° sobre la segunda mitad del día y nubosidad variable.

Cómo estará el tiempo para la región chubutense este domingo

En la ciudad de Esquel, la jornada comenzará con una mínima de 1°, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima no superará los 10°. A la tarde, soplarán ráfagas entre 42 y 50 km/h de dirección oeste.

En Trelew, se prevé que haya un domingo muy agradable llegando a los 20° pasado el mediodía con baja nubosidad y sin viento fuerte, como tampoco con precipitaciones.

Por último, en Puerto Madryn habrá condiciones meteorológicas similares a las del valle, con ráfagas de baja velocidad desde la madrugada que continuarán hasta la tarde con máxima de 20°.