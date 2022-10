¿Reconciliación?: El inesperado mensaje de L-Gante para Tamara Báez en el Día de la Madre

Este domingo, L-Gante utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un tierno pero polémico mensaje para su expareja, Tamara Báez.

En este sentido, el artista aprovechó el Día de la Madre, que se celebra hoy, para saludar a la mamá de su hija Jamaica. “¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre!”, escribió L-Gante con una foto suya y un emoji de corazón.

Sin embargo, las “buenas” intenciones del músico no lograron su objetivo ya que Báez no respondió de la manera que él hubiera querido.

En la réplica, la influencer expresó que le gustaría que, en un día como hoy, su expareja estuviera haciendo un asado para su familia: “Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado, ¡pero te falta mucho a vos!”.

“Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo”, continuó sin filtros, y cerró. “No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija”.