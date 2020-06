ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) – Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard advirtió que tener relaciones sexuales podría expandir el coronavirus, por lo que se aconsejó que las parejas tomen medidas preventivas. Entre ellas se incluye ducharse antes y después de tener sexo, usar máscaras durante las relaciones sexuales y evitar besarse.

En la investigación, clasificaron distintos escenarios sexuales y mostraron qué tan riesgoso es cada uno. La abstinencia y la masturbación se encasillaron como actividades sexuales de "bajo riesgo", mientras que el sexo con personas dentro de un hogar y el sexo con individuos que vivan en otra casa se catalogaron como actividades de "alto riesgo".

Si bien los investigadores saben que la abstinencia no es posible para muchos, instaron a las personas a tomar ciertas medidas de precaución para reducir el riesgo de propagación del virus. “Para algunos pacientes, la abstinencia total de la actividad sexual en persona no es un objetivo alcanzable", escribieron los científicos en el estudio publicado en la revista médica Annals of Internal Medicine.

"En estas situaciones, tener relaciones sexuales con personas con las que se ponen en cuarentena es el enfoque más seguro. Aquellos que no pueden adoptar este enfoque pueden beneficiarse de la consejería de reducción de riesgos, que demostró ser efectiva en otros ámbitos de la salud sexual", señalaron.

Este estudio se conoce poco después de que un experto afirmara, que los pacientes recuperados de Covid-19 deberían evitar las relaciones sexuales durante 30 días, informó Crónica.