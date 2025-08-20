¿Reaparece el viento? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Para este miércoles 20 de agosto en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo aseguró que habrá una jornada soleada aunque con algo de viento a lo largo de todo el día.

Durante la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura será de 7° con ráfagas del sector oeste que correrán entre 60 y 69 kilómetros por hora y cielo mayormente nublado, pero se descartan lluvias. Sobre la mañana, la mínima registrará 4° con algo de sol y un leve descenso en la intensidad del viento para soplar entre 51 y 59 km/h.

Al arribar a la tarde, la máxima marcará 13° otra vez con ráfagas moderadas manteniéndose entre 60 y 69 km/h que, hacia la noche, volverán a bajar levemente al igual que la temperatura que señalará 9°.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

Para el jueves, el SMN sostuvo que no habrá nada de viento y que podrían aparecer lluvias aisladas sobre el cierre de la jornada. En ese sentido, la mañana será fresca con 6° de temperatura y se prevé que aumente a 11° pasado el mediodía.

Qué anunció el pronóstico del tiempo para este miércoles en Chubut

En Puerto Madryn, el clima será agradable donde la máxima trepará a los 15°, sin probabilidad de viento ni precipitaciones en toda la jornada. Además, el cielo estará parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

En Trelew, el día iniciará con mucha nubosidad y con el correr de las horas se irá despejando, transformándose en una tarde ideal para disfrutar del aire libre descartándose mal tiempo. La temperatura llegará a los 15° tras haber iniciado con 4°.

Por último, el SMN anunció que en Esquel se sentirá el frío desde temprano: la mínima será de solamente 3° con viento leve que irá de menor a mayor, registrando su intensidad más alta durante la tarde, momento donde la máxima marcará 10° con cielo muy nublado.