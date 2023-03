Victoria Donda contó su historia como bebé apropiada durante la dictadura e hija de detenidos desaparecidos. Su tío, el genocida de la ESMA Adolfo Donda, único acusado por su apropiación, la escuchó: “Solo me interesa que me responda dos cosas: la fecha de mi nacimiento, estoy segura de que la sabe, y en qué fosa tiraron a mi papá, para poder rescatar sus restos y tener dónde llevarle una flor. A mi mamá sé, por testimonios, que la arrojaron de un vuelo de la muerte. Así que me tengo que conformar con llevar flores al mar”, dijo Victoria Donda.

El represor pidió responderle. Negó tener información y aprovechó para amenazarla: “Tu felicidad no pasa por pronunciarte así en contra de tu propia sangre. Sagrada familia, Victoria".

La causa tiene lugar en el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de CABA, donde se acusa al tío paterno de la ex diputada de ser el coautor del secuestro de sus padres, por el que tuvo que nacer a partir de un parto en cautiverio de su madre en la ESMA, entre julio y agosto de 1977.

Victoria Donda leyó en voz alta una carta escrita "de puño y letra" por José Laureano, su padre, dirigida a su abuela paterna. Un fragmento de la carta relata el "sacrificio, humildad y rectitud de principios, que ha sido siempre el desarrollo del marco familiar que me ha permitido ver cuál es el único modo de asumir la vida".

"Ese modo es la lucha, esa lucha es por la familia, porque en definitiva, la patria y el pueblo son la suma de las familias de nuestra tierra. La construcción de una familia nueva, de un hombre nuevo, de una sociedad nueva es nuestro objetivo", sintetizó la funcionaria con base en la carta de su propio padre.

"Esta es la voz de mi papá, que tenía 21 años cuando lo secuestraron durante la dictadura de la cual participó su hermano. Hermano que en 1972 informó a sus superiores, sabiendo los riesgos, la ideología de su hermano menor para ganarse su confianza", mencionó Victoria Donda sobre su tío paterno, quien participó en el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA.

María Hilda "Cori" Pérez y José Laureano Donda, padres de la ex funcionaria, formaban parte de la organización Montoneros. Su mamá fue secuestrada el 28 de marzo de 1977, estando embarazada de cinco meses de Victoria.

Según testimonio de la ex titular del INADI con recopilación de testigos, "Cori" fue vista en la Comisaría 3° de Castelar y en agosto de ese año fue trasladada a la ESMA con varios intentos de escapes, lugar donde nació por medio de un parto asistido por el médico militar Jorge Luis Magnacco.

"Mi mamá se arrancó el suero, saltó de donde estaba, me abrazó y me puso Victoria", contó la nieta restituida sobre el testimonio de la sobreviviente de la Esma Lidia Vieira, que asistió a "Cori" durante el parto en la sala de embarazadas. La mamá de Victoria llegó a mencionar a sus compañeras de cautiverio que identificó a su cuñado y lo mencionó por el nombre y apellido: Adolfo Donda.

Fuente: Página 12