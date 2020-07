CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La publicación de negocios presentó la performance de las 50 mayores fortunas del país en la tercera edición del Ranking Forbes basada en personalidades y sus familias. Según el análisis, se evaluó una "estrepitosa caída de los activos" de los integrantes de este grupo con respecto al año pasado y al 31 de mayo del corriente la fortuna acumulada se registró en u$s 46.440 millones totales.

Entre los factores de la baja, aparece la caída del 48% en dólares del mercado bursátil local luego de las elecciones primarias del 2019, y conformó el segundo mayor derrumbe de la historia mundial lo que arrastró las estimaciones de las fortunas de los empresarios nacionales.

De esta forma, Bulgheroni en su rol de chairman de Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país, tiene una fortuna que cayó unos u$s 800 millones. A pesar de ocupar el segundo puesto, Galperín, que posee u$s 4.200 millones, saltó un 68% en el año pero su haber fue considerado como hacedor del primer lugar para el ranking de Forbes Estados Unidos. La diferencia en la valoración consistió en que la versión local toma en cuenta las fortunas familiares y no las individuales, que es el eje de referencia en Estados Unidos.

En el tercer lugar se ubicó la familia Rocca con una fortuna de u$s3.400 millones, un monto u$s 4.600 millones menor que hace un año de acuerdo con la valoración del grupo que integran empresas como Ternium y Tenaris en siderurgia; Tecpetrol y Tenova en energía y Tenova; o Techint en ingeniería y construcción, entre otras.

Los tres primeros del podio de este ranking 2020 a nivel local suman u$s 13.000 millones, con lo que explican el 27,7% del monto que reúnen los 50 miembros de la lista.

En el cuarto puesto se ubica la familia de Gregorio Perez Companc, con una fortuna u$s 2.700 millones (u$s 300 millones menos que en 2019; mientras que el quinto quedó para Alberto Roemmers, el empresario del gigante farmacéutico, con u$s 2.400 millones, unos u$s 400 millones menos que el año anterior.

Luego aparecen Hugo Sigman y Silvia Gold, el matrimonio que controla el Grupo Insud con u$s2.000 millones, u$s400 menos que en 2019. Por su parte, en el puesto 20 se ubicaron el expresidente Mauricio Macri y su familia con u$s540 millones, la misma fortuna que el año anterior.

De esta forma, la publicación estimó que las 50 mayores fortunas de la Argentina, todas ellas por encima de los u$s 300 millones, a través de las participaciones que tienen en sus múltiples empresas originan alrededor del 14% del PBI con fuerte presencia en los rubros de la energía, las telecomunicaciones, el negocio farmacéutico, el retail y la intermediación financiera.