La nueva generación de artistas argentinos que la rompen con la música urbana, el reggaetón, el trap, la electrónica, el pop, el free style y otros géneros que moldean la escena musical del momento, tiene a una chubutense entre sus filas: Camilú, que con solo 23 años ya sacó su segundo disco, "Que me Duela", y sigue los pasos de artistas de la talla de Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel.

"Camilú" -a secas- soprendió a todos el martes a la noche con su aparición en la alfombra roja de los premios Gardel en los que se mostró junto con Tini, Abel Pintos y Axel, entre otras estrellas que pisaron el Movistar Arena en la ceremonia que reúne a los mejores artistas del momento.

El verdadero nombre de la artista, a quien hasta hace poco no muchos la tenían en el radar, es Camilia Noelia Ibañez, nacida en Puerto Madryn, quien con el disco de pop romántico "Que me duela" ya empieza a hacerse un lugar en la renovada escena musical de jóvenes veinteañeros que triunfan en todo el mundo.

La cantante comenzó su ascenso vertiginoso al mainstream de la escena musical haciendo covers por Youtube de los temas del momento, y artistas muy variados que van desde Coti a David Bisbal y Marcela Morelo no tardaron el descubrir su talento y proyectaron su carrera solista con su primer EP "Tiempo de Espera"

En estos últimos dos años, la joven no paró de escalar posiciones en el chart, y el nombre de la chubutense empezó a sonar fuerte en la escena musical. Se contacó con los productores Nico Cotton, Juan Blas Caballero, Sebastián Bazán, Pedro Pasquale y Lucas Biren quien dieron forma a su álbum debut.

Camila empezó componiendo canciones en Puerto Madryn desde que tenía 14 años, y un día tuvo la osada idea de enviarle sus trabajos por Instagram a los productores que coparon la escena musical.

Los músicos vieron algo especial en la artista madrynense y así fue como "Camilú" comenzó un viaje sin escalas desde Buenos Aires hasta Miami, donde terminó de definir su estilo intimista y provocador a al vez.

"Camilú" hoy está presentando su primer disco en todo el país. El 29 de octubre se presentará en Puerto Madryn, que no podía faltar en la gira.

La artista sigue los pasos de la típica canción pop romántica, pero evita los lugares comunes y rompe los esquemas tradicionales de las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer. Uno de sus temas más conocido es "Valiente", que cuenta una historia de amor entre dos chicas.

"¿Por qué se naturalizan tanto las canciones de hombre a mujer y no escuchás las de un hombre a un hombre cuando sabemos que hay un montón de artistas que quisieran hacerlo y no lo hacen porque hasta en la industria sucede que no se puede mostrar?", se preguntó Camilú.

La artista chubutense encuentra como fuente de inspiración las canciones de Sergio Denis y Marco Antoni Solís que escucha su madre, y las baladas más modernas de Abel Pintos, Reik y Sin Bandera.

"Mi mamá siempre escuchó Sergio Denis, Marco Antonio Solís y yo crecí con Reik, Sin Bandera, Abel Pintos. Asique ahí juntamos todas las canciones que venía escribiendo hace algunos años, y empezamos a definir el repertorio", dijo "Camilú" a Télam.

Lo cierto es que la artista de Puerto Madryn, con su look muy personal, no pasó desapercibida en la alfombra roja del Movistar Arena que reunió a todas las estrellas de la música.