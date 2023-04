Un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas viajó a las Islas ocupadas por Gran Bretaña hace algunos días. En medio de la visita, tuvieron que atravesar un momento repudiable e indignante: uno de ellos recibió un escupitajo en la cara cuando se encontraba con sus compañeros.

Si bien no es el primer viaje de excombatientes argentinos en el archipiélago, nunca antes se había producido un episodio similar.

“Al tercer día, cuando un grupo de los muchachos estaba esperando un colectivo, pasó un hombre de casi 40 años que hizo unos metros, volvió sobre sus pasos y, sin decir nada, escupió en la cara a uno de ellos”, detalló Daniel Toledo, periodista de Radio Sudamericana, quien acompañó a los veteranos en su viaje.

Los argentinos se quedaron “con mucha bronca contenida, y prácticamente paralizados”. Posteriormente el chofer del tour, un hombre chileno, los alentó a denunciar la situación vivida ante la policía. Un día más tarde localizaron a la persona, que era un despachante de valijas en el aeropuerto. Según informaron, la causa quedó en manos del fiscal.

Miguel García y Pedro Molina recordaron en diálogo con Télam las experiencias que vivieron durante su estadía de una semana en el archipiélago. “No puedo creer todo lo que hicimos y en las condiciones en que lo hicimos”, reflexionó García sobre aquella trágica experiencia en el Atlántico Sur.

Los excombatientes calificaron que “emocionante”, el suceso de volver a ver y sentir el territorio malvinense 41 años después de la guerra, a pesar del percance ocurrido.

“Esta vez llegamos abrigados y bien alimentados, tan distinto a lo que vivimos en la guerra, porque estuvimos en un pozo, mojados, con frío y con hambre”, contrapuso al comparar las condiciones en las que estuvieron combatiendo en las islas, en 1982, durante el conflicto bélico.

“A veces pienso que la gente no tiene dimensión de lo que soportamos en 1982″, dijo al recordar las difíciles condiciones en la trinchera. Los exsoldados resaltaron “el dolor del reencuentro con sus compañeros muertos en combate, que yacen en el cementerio de Darwin y la impotencia de volver a sentir la usurpación y el hostigamiento de los ingleses”.

Pedro Molina, en tanto, relató a Télam que la vivencia del viaje fue “muy movilizadora” y remarcó su sorpresa al poder redescubrir Malvinas y “ver la belleza de las islas argentinas, que no había podido advertir en medio de la guerra”. “Era estar en la trinchera y no salir. No habíamos apreciado este paisaje tan lindo”, expresó.

“Nos duele tener que entrar con pasaporte y no poder desplegar la bandera argentina, pero si Dios y la Virgen quieren, las vamos a recuperar”, concluyó.

Con información de Télam, Perfil y La Nación