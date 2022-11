¡Qué tóxico!: Intercambió mensajes con un chico y quedó sorprendida por un inesperado planteo a horas de conocerse

Lucía Grandal, una usuaria de Twitter, comenzó a conversar con un chico con intenciones de relacionarse, pero terminó desilusionada frente al repentino planteo a horas de conocerse. Lo compartió y se viralizó.

En su Twitter escribió: “Empecé a hablar con un chabón hará 4 horas, literalmente. Vine a un cumpleaños y este fue el planteo”. En la red del pajarito publicó la captura de WhatsApp, donde se puede leer el ridículo y hasta violento mensaje por parte de su interlocutor.

La conversación comienza con un “hablamos cuando vuelvas, no tomes mucho”. Sin embargo, a medida que avanza su mensaje, comienza a revelar aún más la hilacha de toxicidad: “Te voy contestando cuando pueda me dijiste y eso que te dije que hablábamos cuando vuelvas o mañana… está todo bien, pero no estoy para esto”, lanzó el chico.

Sin lugar a dudas, el mensaje dejó sin palabras a la usuaria que no se esperaba un reclamo por ir a un cumpleaños y menos de una persona con la que no mantiene vínculo en absoluto. Además, agregó que cuando ella le contó que iba a salir, él le pregunto: “¿Puedo confiar en que no te vas a ver con nadie?”.