La familia de un jugador de la Selección Argentina, vivió un momento difícil en Qatar y tuvieron que atenderse en un hospital de la ciudad de Doha.

Así lo indicó a través de Instagram, Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez. Según lo expresado a través de redes sociales, la modelo dijo que habían ido a un local y su cuñado pidió un jugo para tomar.

“Lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me parece super peligroso y fuerte lo que pasó. Hace unos días, mi hermana y su novio fueron al shopping y pidieron un jugo. Cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubrió que adentro tenía vidrios muy grandes”, explicó.

Además, pidieron ayuda y la seguridad del local les indicó acercarse al hospital porque "si se había tragado uno de esos vidrios podía ser muy peligroso".

Por otro lado, Gandolfo sostuvo que hicieron el reclamo al dueño del local y no les dio importancia. "Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo".

Por otra parte, reflexionó acerca de lo ocurrido. “Un bebé no tiene la capacidad, como tuvo mi cuñado, de identificar que adentro de la bebida había vidrio. Incluso si él mismo se lo tragaba le podía haber perforado algo. Me parece muy grave”.

Por último, Agustina Gandolfo mostró una foto de su cuñado en silla de ruedas, tras ser atendido en el hospital, expresando que más allá del susto, la situación terminó de la mejor manera.