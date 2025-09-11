La mañana del miércoles 10 de septiembre quedó marcada por la preocupación y la tensión en una escuela de la localidad de La Paz, Mendoza. Allí, una adolescente de 14 años entró al establecimiento con un arma de fuego. Sin embargo, durante más de cuatro horas la joven se atrincheró dentro del edificio, generando conmoción en el lugar.

La menor llegó alrededor de las 9 de la mañana, sacó un arma calibre 9 milímetros y realizó al menos dos disparos al aire, lo que desató la alarma inmediata. La situación mantuvo en vilo a toda la comunidad educativa hasta minutos antes de las 15, cuando la policía logró controlar el hecho. En tanto, se supo que no hubo heridos.

“Los chicos escaparon hacia el hospital por el shock; otros se fueron corriendo por el viñedo que está frente a la escuela”, relató Carlos, un comerciante de la zona.

La intervención clave fue la de una mediadora que, tras un diálogo paciente, consiguió que la joven entregara el arma y depusiera su actitud.

LO QUE HAY DETRÁS DEL HECHO

Según testimonios de estudiantes y padres, el bullying es la palabra que más se repite en relación con el caso. Un compañero contó a la prensa: “Conozco a la hermana de la chica. Ella sufría bullying, aunque no sé de qué tipo. La estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie. Capaz tenía miedo”, señaló.

Además, se supo que la adolescente había advertido su plan con anticipación a su círculo cercano. En mensajes que circularon entre alumnos, ella habría dicho: “Quiero traer el arma sin cargar, solo para asustarlos”; sin embargo, terminó ingresando con el arma cargada.

LO QUE OCURRIÓ DURANTE EL INCIDENTE

La joven recorrió las aulas, golpeó puertas con la culata del arma y la mostró a otros estudiantes. Según testigos, buscaba a un compañero que le hacía bullying, a una preceptora y a una profesora de matemáticas.

“Le apuntó a mi hija y le ordenó que se metiera al aula”, señaló una mujer. Su hija logró calmar a sus compañeros, aunque “una de las chicas tuvo una crisis nerviosa”, agregó. También se conoció que la menor dijo mientras apuntaba con el arma: “¿Ahora tenés miedo?”

CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA ADOLESCENTE

Según se supo, cuando la menor entregó el arma a la policía, inmediatamente intervino una ambulancia que ingresó a la escuela para asistir a la adolescente, que fue trasladada de inmediato a un centro de salud en Guaymallén, donde actualmente está internada en una sala común.

Los médicos informaron que “permanece estable y pasó bien la noche”, y que está bajo “tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental”.

