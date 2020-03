CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares informaron que las personas que realizan tareas de limpieza o cuidado y tienen hijos a cargo, deben recibir licencia y quedarse con sus hijos en casa, tal como lo dispuso la Presidencia, para todos los trabajadores. Lo mismo si la persona tiene más de 65 años.

¿Qué hay que hacer si no responde a ninguna de las dos características?: Las autoridades sanitarias señalan que hay que restringir lo más posible los contactos de proximidad durante la cuarentena. Por eso, es conveniente relevar a estas personas de las tareas domésticas, abonándoles de todas formas sus haberes.

Aunque todavía no hay aclaraciones oficiales sobre si las empleadas domésticas tienen que continuar yendo a trabajar o no. Ante esta situación, distintas organizaciones que nuclean a las empleadas domésticas manifestaron su malestar por la situación y pidieron que no se les recorten los ingresos, estén o no registradas.

Otra situación distinta se plantea cuando algún miembro de la familia viajó a alguna de las zonas de riesgo y debe realizar un período de aislamiento sanitario, se debe dispensar al personal doméstico de asistir a trabajar.

EL COMUNICADO

"Durante el período de aislamiento o 'cuarentena', las personas no deben concurrir a trabajar y se les debe abonar su remuneración", publicó en un comunicado la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Y agregó: "Si el/la empleador/a quisiera obligar a la/el trabajadora/or a concurrir a trabajar, pese a estar en una hipótesis de "cuarentena" (aislamiento obligatorio), la/los trabajadoras/es deben mandar un telegrama (laboral - gratuito), dándole las razones por las que no van a concurrir a prestar servicios, durante el lapso de los catorce (14) días que se mantenga la cuarentena o aislamiento; ello, por razones de salubridad, pública y personal y, dada la emergencia sanitaria establecida en el Decreto N° 260/2020 (B.O. 12/03/2020); incluso en reguardo de evitar el contagio o la propagación del coronavirus COVID-19", se manifestó en el comunicado.