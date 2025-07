¿Qué dice tu perro de vos? Lo que tu mascota revela sobre tu personalidad

Más allá de las razas, muchas veces los animales adoptan nuestras rutinas, nuestro humor... y hasta nuestros miedos. En este test, te proponemos un juego divertido: respondé estas 15 preguntas y descubrí qué tipo de personalidad tenés según cómo es tu perro.

No hace falta que sea de raza: acá lo que importa es su actitud... y la tuya. ¡Vamos!

✍️ TEST: ¿Qué dice tu perro sobre vos?

1. ¿Cómo es la energía de tu perro?

A. Tranquilo y relajado

B. Siempre activo, no para nunca

C. Selectivo: juega cuando quiere

D. Energía media, pero siempre alerta

2. ¿Qué hace cuando alguien nuevo llega a casa?

A. Se esconde o te mira para ver qué hacés

B. Corre a saludar como si fuera familia

C. Ladra para marcar territorio

D. Lo huele con curiosidad y se queda cerca

3. ¿Qué comida lo vuelve loco?

A. Cualquier cosa, no es exigente

B. Snacks caros o caseros, gourmet total

C. Solo su alimento, muy disciplinado

D. Lo que estés comiendo vos (¡todo le tienta!)

4. ¿Qué lugar prefiere para dormir?

A. Su cucha

B. Tu cama

C. Un sillón donde haya sol

D. Donde estés vos, aunque sea incómodo

5. ¿Cuántas veces por día lo sacás a pasear?

A. Una vez, y vuelve hecho un budín

B. Dos o más, lo necesita

C. A veces no quiere ni salir

D. Cuando se puede, sin estrés

6. ¿Tu perro se lleva bien con otros animales?

A. Sí, es muy sociable

B. Más o menos, depende

C. No mucho, es celoso

D. Solo con los que ya conoce

7. ¿Tu perro obedece órdenes?

A. A veces, si quiere

B. Siempre, es un crack

C. Solo cuando hay comida

D. No, pero con amor todo se logra

8. ¿Qué hace cuando estás triste?

A. Se acuesta a tu lado en silencio

B. Te lame y no se despega

C. Te trae un juguete para animarte

D. Parece sentirlo antes que vos

9. ¿Cómo es su relación con los chicos?

A. Los adora, se deja hacer de todo

B. Prefiere adultos, es más tranquilo

C. Juega con cuidado, pero se cansa rápido

D. Es protector, como un hermanito mayor

10. ¿Es guardián?

A. Solo ladra si pasa algo raro

B. Te avisa de todo, incluso de una mosca

C. Nada, lo podría robar cualquiera

D. Es más bien un espía silencioso

11. ¿Cómo se comporta en el auto?

A. Le encanta salir a pasear

B. Se emociona y quiere ir adelante

C. Se marea o se pone nervioso

D. Se duerme como si nada

12. ¿Cómo es su relación con el agua?

A. Le gusta mojarse

B. Nada como un campeón

C. Odia el baño

D. Depende el día

13. ¿Tiene algún talento especial?

A. Hace trucos

B. Intuye tus emociones

C. Es el alma de la plaza

D. Siempre encuentra la pelota, ¡aunque esté enterrada!

14. ¿Cómo saluda cuando llegás a casa?

A. Salta y corre como loco

B. Te espera en la puerta con su juguete

C. Viene caminando, con cara de “¡por fin!”

D. Se tira panza arriba para que lo acaricies

15. ¿Qué emoji le pondrías?

A. 😎

B. 🐶

C. 💖

D. 🤪

RESULTADOS: ¿Qué tipo de personalidad tenés según tu perro?

Sumá cuántas veces elegiste cada letra 👇

🅰️ Mayoría A: Sos un Golden Retriever en forma humana

Tenés una personalidad cálida, amigable y tranquila. Transmitís confianza, seguridad y empatía. Sos de esas personas que hacen sentir bien al resto, sin necesidad de grandes gestos. Te gusta la calma, valorás los vínculos duraderos, y tu perro lo refleja: es leal, se adapta fácilmente y sabe cuándo estar cerca sin invadir.

Te llevás bien con casi todo el mundo, preferís los planes simples (una tarde de mate o una caminata por la playa) y no necesitás demostrar nada para que la gente te quiera. Tu fuerte es tu presencia.

Sos luz suave y compañía constante.

🅱️ Mayoría B: Sos un Border Collie con agenda

Tu cabeza va rápido, y tu cuerpo también. Sos entusiasta, inquieta y siempre tenés algo entre manos: un nuevo proyecto, una idea loca, un viaje pendiente. Tu perro es como vos: activo, curioso, necesita desafíos y le gusta que lo estimulen.

Sos buena organizando (aunque a veces vivas al borde del caos), sabés motivar a los demás y tenés una energía que contagia. A veces te cuesta frenar o delegar, pero cuando conectás con alguien, lo hacés con todo.

Sos chispa, movimiento y foco.

🅲 Mayoría C: Sos un Cocker Spaniel con estilo propio

Sos más reservada, atenta a los detalles y muy fiel a tu gente. Elegís con cuidado a quién le abrís la puerta, pero una vez que lo hacés, tu afecto es incondicional. No sos de andar contando todo lo que pensás, pero observás más de lo que parece. Tu perro es igual: selectivo, inteligente, sensible a los climas emocionales.

Te gusta la armonía, el orden y las cosas lindas: desde un ambiente cómodo hasta un mate bien hecho. Y aunque no lo parezca, tenés un costado muy tierno.

Sos profundidad silenciosa y amor discreto.

🅳 Mayoría D: Sos un Mestizo con corazón gigante

Sos auténtica, espontánea y afectiva. No necesitás aparentar ni encajar en un molde. Valorás lo simple, lo verdadero, lo que no se compra. Tu perro puede parecer desprolijo, pero es todo lo que está bien: leal, presente, único.

Sos de las que se emocionan con poco y ríen con mucho. Tenés una calidez que no se finge, y aunque no te guste ser el centro de atención, tu energía se siente. La gente que te quiere lo hace por quien sos, no por lo que mostrás.

Sos amor sin filtro y ternura sin condiciones.

📣 ¿Te sentiste identificada? Compartí este test con tus amigas, contanos qué te salió y mostranos a tu perro. ¡Festejemos su día como se merecen! 🐾