La provincia de Neuquén ya cuenta con una nueva Ley de Turismo, que convierte al sector en una actividad estratégica y de interés provincial. La norma fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, quien había presentado el proyecto el 1º de marzo ante la Legislatura, resaltando que “el turismo es una actividad fundamental para Neuquén” y que debía alinearse con el criterio de regionalización que guía a su gestión.

La aprobación se concretó mientras se desarrollaba en Buenos Aires la 172ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT). El ministro provincial, Gustavo Fernández Capiet, participaba del encuentro y destacó el impacto inmediato que tuvo la noticia entre sus pares. “Se trata de una ley marco. El hecho de sumar la gastronomía y el uso de herramientas digitales es innovador en el país”, remarcó.

Fernández Capiet explicó que varias provincias se mostraron interesadas en replicar la legislación neuquina. “Hay muy pocas provincias que tienen leyes nuevas; casi todas tienen normas de más de 10 años. Llamó la atención esta posibilidad de iniciar inspecciones en forma digital cuando se detecta un establecimiento no habilitado en redes o plataformas”, explicó el funcionario. Al menos cinco provincias solicitaron copias del texto para impulsar sus propias reformas.

Alojamientos y agentes de viajes

Además, el ministro subrayó que la nueva ley se complementa con otras tres herramientas legales fundamentales: la Ley 3440 sobre alojamientos temporarios, la resolución que creó el registro de agentes de viajes, y la habilitación de vehículos turísticos con capacidad para menos de nueve personas. “Para mí, esas son las cuatro normas realmente diferenciales que tenemos hoy en Neuquén”, puntualizó.

Entre los puntos más innovadores de la nueva legislación se encuentra la creación de Consejos Regionales de Turismo, que formarán parte del Consejo Provincial del área y permitirán coordinar políticas públicas junto a municipios y comisiones de fomento. Esto refuerza la visión de descentralización y trabajo territorial, base del “modelo neuquino”.

La ley también incorpora el Sistema Inteligente de Gestión Turística (Sigetur), una plataforma digital mediante la cual los prestadores podrán autogestionar sus actividades de manera transparente y eficiente. Asimismo, se incluye el sello de distinción para la gastronomía neuquina, se promueve el turismo accesible y se regulan las experiencias turísticas alternativas vinculadas al patrimonio cultural y natural.

Por último, la norma amplía las facultades de fiscalización y sanción del organismo de aplicación y centraliza en la provincia la gestión de la infraestructura turística de propiedad estatal.