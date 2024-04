"Profe Jorge", el jubilado de 76 años que para llegar a fin de mes da clases en un local de comidas rápidas

Jorge, un jubilado de 76 años, se convirtió en una figura viral en las redes sociales por su historia inspiradora. Tras jubilarse y no poder llegar a fin de mes con su jubilación mínima, Jorge decidió dar clases particulares para obtener un ingreso extra. Lo que más llama la atención es que Jorge da sus clases en un McDonald's de la Ciudad de Buenos Aires.

Su historia se hizo viral después de que una usuaria de Twitter compartiera uno de sus volantes. Desde entonces, Jorge recibió una gran cantidad de consultas, aunque no todos los interesados terminan asistiendo a sus clases. "Se complica también por la situación económica y no todos lo pueden pagar", explicó Jorge a TN.

Jorge estudió industrialización de petróleo y trabajó en ese sector durante toda su vida, vinculado principalmente a la purificación de gases y destilación. Sin embargo, al jubilarse, su jubilación no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. "Nunca se me había ocurrido dar clases, así que hago esto por la plata", dijo con sinceridad.

Las clases del "Profe Jorge" se llevan a cabo en un local de McDonald's en el barrio de Once. Jorge no tiene computadora, por lo que no puede ofrecer clases virtuales. A pesar de las dificultades, aseguró que se mantiene positivo y disfruta de la docencia. "Me di cuenta de que hay algo que me gusta. Me gusta enseñarles a los que más les cuesta", comentó.

En las redes sociales, muchos usuarios han compartido sus experiencias positivas con las clases de Jorge. "Vayan, es re atento", "Vayan con Jorge que me preparó re bien en el CBC. Es un capo y un buen tipo", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar.

La historia de Jorge es un ejemplo de la lucha diaria de muchos jubilados en Argentina que no pueden llegar a fin de mes con sus haberes. A pesar de las dificultades, no se rinde y busca alternativas para mejorar su situación económica. Su pasión por la enseñanza y su espíritu positivo son una inspiración para todos.